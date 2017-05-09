موضة ماكرون تنتقل إلى فنان عربي وسيم فاجأ الجميع بزواجه من أشهر إعلامية عربية ﻿

شوف تيفي:م غ
سيرا على خطى الرئيس الفرنسي ''ماكرون''، فاجأ الفنان السوري تيم حسن، الوسط الفني بزواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني التي تكبره بأربع سنوات.
و كشفت وسائل إعلام عربية مساء اليوم الثلاثاء، أن الفنان السورى تيم حسن عقد قرانه على الإعلامية '' وفاء الكيلاني '' مقدمة برنامج المتاهة، في حفل عائلي بمصر بحضور عدد من المقربين والعائلتين.
ووصفت ذات الوسائل ،ارتباط هذا الثنائى بحدث الموسم، خاصة بعد طلاق كل من تيم ووفاء مؤخرًا.
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