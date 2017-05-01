عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما ﻿

أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي.

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أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي: " أجرى الملك محمد السادس، اليوم اتصالا هاتفيا مع السيد إمانويل ماكرون الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسية.

وخلال هذا الاتصال جدد صاحب الجلالة التعبير عن تهانئه الحارة للسيد إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، والذي تميز بتأييد واسع لرؤيته لمستقبل الجمهورية الفرنسية ورفاهية جميع مواطنيه.

وكان هذا الاتصال مناسبة لإبراز الطابع المتميز للعلاقات التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وكذا الإرادة المشتركة من أجل تعزيز وإغناء هذه الشراكة الاستثنائية"



