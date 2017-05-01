 عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الزواج بمسنة أصبح موضة بعد الكوبل الفرنسي | مجتمع

الزواج بمسنة أصبح موضة بعد ''الكوبل'' الفرنسي

واتساب يفضح خيانة زوجية بين بحار و زوجته عشيقة ابن عمه | حوادث و حقوق

واتساب يفضح خيانة زوجية بين بحار و زوجته ''عشيقة'' ابن عمه

الأمانة العامة للبيجيدي تجتمع لمناقشة الهزيمة الثقيلة في إنتخابات الجديدة في غياب بن كيران | بوليتيك

الأمانة العامة ''للبيجيدي '' تجتمع لمناقشة الهزيمة الثقيلة'' في إنتخابات الجديدة في غياب بن كيران

برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان | منوعات

برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان

عاجل.. تفاصيل رسمية جديدة بخصوص الهجوم المسلح على جنود مغاربة | مجتمع

عاجل.. تفاصيل رسمية جديدة بخصوص الهجوم المسلح على جنود مغاربة

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل | دولي

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎ | اقتصاد

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎

زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون

زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 20:39 عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما | بوليتيك
عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما
أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي.

شوف تيفي:


أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون، حسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي: " أجرى الملك محمد السادس، اليوم اتصالا هاتفيا مع السيد إمانويل ماكرون الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسية.
وخلال هذا الاتصال جدد صاحب الجلالة التعبير عن تهانئه الحارة للسيد إمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، والذي تميز بتأييد واسع لرؤيته لمستقبل الجمهورية الفرنسية ورفاهية جميع مواطنيه.

وكان هذا الاتصال مناسبة لإبراز الطابع المتميز للعلاقات التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، وكذا الإرادة المشتركة من أجل تعزيز وإغناء هذه الشراكة الاستثنائية"

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب علاقات الملك ماكرون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأمانة العامة للبيجيدي تجتمع لمناقشة الهزيمة الثقيلة في إنتخابات الجديدة في غياب بن كيران | بوليتيك

الأمانة العامة ''للبيجيدي '' تجتمع لمناقشة الهزيمة الثقيلة'' في إنتخابات الجديدة في غياب بن كيران

الملك محمد السادس يلتقي دونالد ترامب في حضرة الملك السعودي | بوليتيك

الملك محمد السادس يلتقي دونالد ترامب في حضرة الملك السعودي

نقابات الممرضين تشل الحركة في وزارة الوردي | بوليتيك

نقابات الممرضين تشل الحركة في وزارة الوردي

عاجل..رجال الحموشي لبسو الكسوة الجديدة ديال الصيف | بوليتيك

عاجل..رجال الحموشي لبسو ''الكسوة الجديدة'' ديال الصيف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عرس ينتهي بمعركة بسبب صور فاضحة للعروس | قنوات أخرى
منذ 49 دقيقة

عرس ينتهي بمعركة بسبب صور فاضحة للعروس

وزيرة مكتعرفش العربية..شوفو أشنو دارت فالبرلمان | قنوات أخرى

وزيرة مكتعرفش العربية..شوفو أشنو دارت فالبرلمان

البث المباشر | جوفنتوس X موناكو (نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ) | قنوات أخرى

البث المباشر | جوفنتوس X موناكو (نصف نهائي دوري أبطال أوروبا )

جنات ... تتحدث عن أول قصة حب في حياتها.. صرحت له بحبي وصدمني ! | قنوات أخرى

جنات ... تتحدث عن أول قصة حب في حياتها.. صرحت له بحبي وصدمني !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما | بوليتيك
منذ 3 دقائق

عاجل:الملك محمد السادس يتصل هاتفيا بالرئيس الفرنسي الجديد وهذا ما دار بينهما

الزواج بمسنة أصبح موضة بعد الكوبل الفرنسي | مجتمع

الزواج بمسنة أصبح موضة بعد ''الكوبل'' الفرنسي

واتساب يفضح خيانة زوجية بين بحار و زوجته عشيقة ابن عمه | حوادث و حقوق

واتساب يفضح خيانة زوجية بين بحار و زوجته ''عشيقة'' ابن عمه

الأمانة العامة للبيجيدي تجتمع لمناقشة الهزيمة الثقيلة في إنتخابات الجديدة في غياب بن كيران | بوليتيك

الأمانة العامة ''للبيجيدي '' تجتمع لمناقشة الهزيمة الثقيلة'' في إنتخابات الجديدة في غياب بن كيران

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.