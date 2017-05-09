الزواج بمسنة أصبح موضة بعد ''الكوبل'' الفرنسي ﻿

البوز الذي حققه الرئيس الفرنسي الجديد مع زوجته التي تكبره بـ25 عام، باين غادي يولي موضة، وغادي يبداو الشباب يقلبوا على ''الميمات'' سيرا على خطى ماكرون والآخرون..

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البوز الذي حققه الرئيس الفرنسي الجديد مع زوجته التي تكبره بـ25 عام، باين غادي يولي موضة، وغادي يبداو الشباب يقلبوا على ''الميمات'' سيرا على خطى ماكرون والآخرون..

وفي هذا السياق كشفت صحافة الباباراتزي الأمريكية أن شقيقة كيم كارديشيان نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان دخلت في علاقة غرامية جديدة مع شاب عربي، بعد انفصالها عن النجم المغربي المقيم بالديار الأمريكية، كريم خربوش، الملقب بفرانش مونتانا.

وكشفت الباباراتزي أن النجمة البالغة من العمر 38 عاما، دخلت في علاقة مع شاب جزائري ويعمل عارض أزياء، والبالغ من العمر 23 سنة، يعني 15 العام ديال الفرق.

والحاصول.. الموضة الجديدة هي تزويجة بهاد القاعدة...