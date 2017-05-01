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واتساب يفضح خيانة زوجية بين بحار و زوجته ''عشيقة'' ابن عمه

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 20:11 واتساب يفضح خيانة زوجية بين بحار و زوجته عشيقة ابن عمه | حوادث و حقوق
واتساب يفضح خيانة زوجية بين بحار و زوجته ''عشيقة'' ابن عمه
يعيش بحار بالبيضاء صدمة كبيرة بعد أن اكتشف أنه ضحية خيانة ونصب من قبل ابن عمه الذي شجعه على الزواج من خليلته، فاستغل غيابه للعمل وربط معها علاقة جنسية لسنوات قبل أن يفتضح أمرهما صدفة من خلال تطبيق

شوف تيفي:

يعيش بحار بالبيضاء صدمة كبيرة بعد أن اكتشف أنه ضحية خيانة ونصب من قبل ابن عمه الذي شجعه على الزواج من خليلته، فاستغل غيابه للعمل وربط معها علاقة جنسية لسنوات قبل أن يفتضح أمرهما صدفة من خلال تطبيق ''واتساب''.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، دخلت الشرطة القضائية لمولاي رشيد على خط القضية واعتقلت المتهمين وأحالتهما بعد تعميق البحث على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بجنحة الخيانة الزوجية.

و كشفت المصادر أن المتهم من مواليد 1984، يصغر خليلته المتزوجة بعر سنوات، كان على علاقة غير شرعية بها منذ 10سنوات،أي قبل زواجها من ابن عمه البحار، مضيفة أنه من جع ابن عمه الضحية على الزواج منها، حتى يستغل قرابته و غيابه عن منزل الأسرة بمنطقة النواصر لأربعة أشهر متواصلة، بحكم أنه يشتغل في سفينة للصيد في أعالي البحار،لزيارتها و ممارسة الجنس معها.

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