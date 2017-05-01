الأمانة العامة ''للبيجيدي '' تجتمع لمناقشة الهزيمة الثقيلة'' في إنتخابات الجديدة في غياب بن كيران ﻿

ينعقد في هذه الأثناء إجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنميبة، بالمقر المركزي للحزب في الرباط بحضور غالبية الأعضاء، حيث كان أول الواصلين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وبعض وزراء الحزب.



بوليايك

شوف تيفي





ينعقد في هذه الأثناء إجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنميبة، بالمقر المركزي للحزب في الرباط بحضور غالبية الأعضاء، حيث كان أول الواصلين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وبعض وزراء الحزب.



وحسب مصادر ''شوف تيفي'' من مقر الحزب، ينتظر أن يناقش قيادة الحزب الحاضرون، سير أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، والمستجدات التنظيمية للحزب، خاصة الهزيمة الثقيلة والمدوية في الإنتخابات التشريعية الجزئية بمدينة الجديدة والتي خسر فيها الحزب أصوات ناخبيه في الإنتخابات الأخيرة.



ووفق ذات المصدر، سيتداول الأعضاء الحاضرون كذلك في نتائج الحرب الكلامية الأخيرة بين قيادات في الحزب، بالإضافة إلى تدخل سعد الدين العثماني بصفته رئيس للمجلس الوطني للحزب، لمعرفة حقيقة مايتم تداوله حول طلبات أعضاء المجلس الوطني لإنعقاد برلمان الحزب في أقرب وقت.





