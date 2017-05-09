 برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان | منوعات

برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان

عاجل.. تفاصيل رسمية جديدة بخصوص الهجوم المسلح على جنود مغاربة | مجتمع

عاجل.. تفاصيل رسمية جديدة بخصوص الهجوم المسلح على جنود مغاربة

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل | دولي

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎ | اقتصاد

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎

زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون

زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل

شاهد.. لحظة وقوع انفجار ضخم قرب مدريد‎ | دولي

شاهد.. لحظة وقوع انفجار ضخم قرب مدريد‎

الفناير محيحين مع الجمهور بتاحناوت في مهرجان الضحى | بووز

الفناير محيحين مع الجمهور بتاحناوت في مهرجان الضحى

نْقزات من الشرجم منين جاو البوليس..مغربية حصلات مع جوج توانسة فشقة للدعارة بالبيضاء | بووز

نْقزات من الشرجم منين جاو البوليس..مغربية حصلات مع جوج توانسة فشقة ''للدعارة'' بالبيضاء

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 19:23 برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان | منوعات
برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان
نشر موقع « سي إن إن » الأمريكي صورا للبرلمانية الأسترالية لاريسا واترز وهي تُرضع طفلتها ذات الشهرين داخل قبة البرلمان وذلك بعد عودتها من إجازة الأمومة.

شوف تيفي

نشر موقع « سي إن إن » الأمريكي صورا للبرلمانية الأسترالية لاريسا واترز وهي تُرضع طفلتها ذات الشهرين داخل قبة البرلمان وذلك بعد عودتها من إجازة الأمومة.

و نشرت البرلمانية لاريسا واترز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورها وهي ترضع ابنتها « أليا جو » أرفقتها بتغريدة كتبت فيها « أنا فخورة بكوني الأم الأولى التي تقوم بإرضاع طفلتها داخل قبة البرلمان، كما أتمنى من أن يُعمم هذا الأمر وأن تُصبح الأمهات موجودات بكثرة داخل البرلمان ».

تجدر الإشارة، أن البرلمان الأسترالي، كان قد صادق على قانون السماح للسياسيات بإرضاع أبنائهم داخل قبة البرلمان.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

دولي برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم وبالصورة.. هاذ الشي اللي بقا: مُثلجات بنكهة الفياكرا | منوعات

صادم وبالصورة.. هاذ الشي اللي بقا: مُثلجات بنكهة الفياكرا

صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا | منوعات

صادم وبالصورة..المغاربة من أكثر الشعوب مشاهدة للأفلام الإباحية..وهذه رتبته عربيا

بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن الحرم المكي | منوعات

بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن '' الحرم المكي''

علامات الساعة قربات .. بالدليل العلمي البشرية مهددة بالإنقراض خلال 100 سنة المقبلة وهذا هو السر لضمان إستمرار الجنس البشري | منوعات

علامات الساعة قربات .. بالدليل العلمي البشرية مهددة بالإنقراض خلال 100 سنة المقبلة وهذا هو السر لضمان إستمرار الجنس البشري

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎ | مال و أعمال
منذ 49 دقيقة

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎

نْقزات من الشرجم منين جاو البوليس..مغربية حصلات مع جوج توانسة فشقة للدعارة بالبيضاء | بــووز

نْقزات من الشرجم منين جاو البوليس..مغربية حصلات مع جوج توانسة فشقة ''للدعارة'' بالبيضاء

الفناير محيحين مع الجمهور بتاحناوت في مهرجان الضحى | بــووز

الفناير محيحين مع الجمهور بتاحناوت في مهرجان الضحى

من البيضاء..إطلاق أول بوابة افريقية للتوظيف عبر الانترنيت | مال و أعمال

من البيضاء..إطلاق أول بوابة افريقية للتوظيف عبر الانترنيت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان | منوعات
منذ 2 دقائق

برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان

عاجل.. تفاصيل رسمية جديدة بخصوص الهجوم المسلح على جنود مغاربة | مجتمع

عاجل.. تفاصيل رسمية جديدة بخصوص الهجوم المسلح على جنود مغاربة

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل | دولي

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.