برلمانية تُرضع ابنتها داخل قبة البرلمان ﻿

نشر موقع « سي إن إن » الأمريكي صورا للبرلمانية الأسترالية لاريسا واترز وهي تُرضع طفلتها ذات الشهرين داخل قبة البرلمان وذلك بعد عودتها من إجازة الأمومة.

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نشر موقع « سي إن إن » الأمريكي صورا للبرلمانية الأسترالية لاريسا واترز وهي تُرضع طفلتها ذات الشهرين داخل قبة البرلمان وذلك بعد عودتها من إجازة الأمومة.

و نشرت البرلمانية لاريسا واترز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورها وهي ترضع ابنتها « أليا جو » أرفقتها بتغريدة كتبت فيها « أنا فخورة بكوني الأم الأولى التي تقوم بإرضاع طفلتها داخل قبة البرلمان، كما أتمنى من أن يُعمم هذا الأمر وأن تُصبح الأمهات موجودات بكثرة داخل البرلمان ».

تجدر الإشارة، أن البرلمان الأسترالي، كان قد صادق على قانون السماح للسياسيات بإرضاع أبنائهم داخل قبة البرلمان.