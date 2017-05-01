عاجل.. تفاصيل رسمية جديدة بخصوص الهجوم المسلح على جنود مغاربة ﻿

علم لدى مصدر مقرب من القوات المسلحة الملكية، أن ستة عسكريين مغاربة ينتمون إلى تجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى مصدر مقرب من القوات المسلحة الملكية، أن ستة عسكريين مغاربة ينتمون إلى تجريدة القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، أصيبوا أمس الإثنين بجروح، إصابة أحدهم بليغة، فيما اعتبر عسكري آخر في عداد المفقودين، إثر هجوم مسلح بجنوب شرق مدينة بريا.

وأوضح المصدر ذاته أن دورية تابعة لتجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة (مينوسكا)، تؤمن مهمة خفر وتأمين فريق للهندسة العسكرية من الكمبودج، تعرضت أمس لهجوم من طرف مجموعة مسلحة مجهولة، عند محور رافاي- بانغاسو على بعد 220 كلم جنوب شرق مدينة بريا، موقع تمركز تجريدة القوات المسلحة الملكية.

وأضاف أن ستة جنود بتجريدة القوات المسلحة الملكية أصيبوا بجروح في هذا الهجوم المسلح، إصابة أحدهم بليغة، فيما تم فقدان جندي آخر.

وقد أدانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، بشدة هذا الهجوم الذي خلف أيضا قتيلا وجريحا وثلاثة مفقودين من ضمن القبعات الزرق الكمبوديين.



