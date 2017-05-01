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خطير..لاعبو النادي القنيطري يتعرضون لإعتداء بالأسلحة البيضاء

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 18:58 خطير..لاعبو النادي القنيطري يتعرضون لإعتداء بالأسلحة البيضاء | سبور
خطير..لاعبو النادي القنيطري يتعرضون لإعتداء بالأسلحة البيضاء
تعرض لاعبو فئة الشبان والفتيان للنادي القنيطري لكرة القدم، للإعتداء والسرقة من طرف مجهولين مباشرة بعد خروجهم من ملعب تداريب الفئات الصغرى.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

تعرض لاعبو فئة الشبان والفتيان للنادي القنيطري لكرة القدم، للإعتداء والسرقة من طرف مجهولين مباشرة بعد خروجهم من ملعب تداريب الفئات الصغرى.

وكشفت مصادر قريبة من إلترا '' حلالة''، أن اللاعبين تعرضوا للإعتداء مباشرة بعد خروجهم من ملعب أولاد عرفة الخاص بالفئات الصغرى تسبب في إصابة 5 يافعين بالأسلحة البيضاء مؤكدة أن ما وقع لا علاقة له بالجماهير القنيطرية.

وأكدت المصادر نفسها، أن أبناء المنطقة التي يتواجد فيها الملعب تعرضوا لحالات الإعتداء بشكل متكرر، مشيرا إلى أن الغرباء غالبا ما يتوافدون على الحي من أجل اصطياد فرائسهم ومقاومتهم للصوص هو من تسبب في تعرضهم لإصابات بالأسلحة البيضاء.

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