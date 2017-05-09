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عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 18:39 عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع
عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل
كشف الموقع الإفريقي ''journaldebangui'' قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن وقوع هجوم مسلح بمدينة بريا بإفريقيا الوسطى، تسبب في إصابة جنود ينتمون لبعثة الأمم المتحدة'' أصحاب القبعات الزرقاء'' ومن بينهم جنود من

"شوف تيفي"

كشف الموقع الإفريقي "journaldebangui" قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن وقوع هجوم مسلح بمدينة بريا بإفريقيا الوسطى، تسبب في إصابة جنود ينتمون لبعثة الأمم المتحدة" أصحاب القبعات الزرقاء" ومن بينهم جنود من القوات الملكية المسلحة.

وأوضح الموقع المذكور أن سبعة جنود مغاربة أصيبوا في هذا الهجوم المسلح الذي نفده مسلحون ليلة أمس الاثنين، بينما اعتبر جندي مغربي آخر في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن الهجوم الخطير خلف كذلك مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين ينتمون للقوات العسكرية الكامبودجية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جنود بعثة الأمم المتحدة القوات الملكية المسلحة

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