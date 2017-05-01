خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن جماعة الهاكرز الشهيرة ''أنونيموس''، أصدرت فيديو أكدت فيه أن اندلاع الحرب العالمية الثالثة بات وشيكا، وذلك بسبب حدة التوترات بين كوريا

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن جماعة الهاكرز الشهيرة ''أنونيموس''، أصدرت فيديو أكدت فيه أن اندلاع الحرب العالمية الثالثة بات وشيكا، وذلك بسبب حدة التوترات بين كوريا الشمالية وقوى عالمية عظمى.

وأوضحت الوكالة الروسية أن وسائل إعلام غربية ستحدد ''يوم وتاريخ'' الحرب العالمية الثالثة، مشيرة أن جماعة ''أنونيموس'' حاولت في الفيديو ربط العديد من القضايا السياسية ببعضها من بينها التوترات في منطقة شبه الجزيرة الكورية، والاستدلال من ذلك على اقتراب موعد نشوب الحرب العالمية الثالثة.