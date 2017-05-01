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زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 18:27 زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون
زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل
انهارت الفنانة المغربية سعاد النجار من البكاء أثناء حضورها للفيلم « الوليدة » أثناء عرضه ضمن فعاليات الدورة 18 لمهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير والذي أسدل عليه الستار أمس الإثنين.

شوف تيفي

انهارت الفنانة المغربية سعاد النجار من البكاء أثناء حضورها للفيلم « الوليدة » أثناء عرضه ضمن فعاليات الدورة 18 لمهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير والذي أسدل عليه الستار أمس الإثنين.

وحسب موقع يومية الأحداث المغربية فإن زوجة الراحل محمد البسطاوي لم تتمالك دموعها عند مشاهدة ابنها أسامة البسطاوي رفقة الممثلة سعاد صابر التي جسدت دور والدته في مشهد مؤثر،وظلت تردد عبارة “بقى فيا ولدي مسكين” طيلة مشاهدتها لفيلم « الواليدة »، وذلك بسبب الحرفية الكبيرة التي ظهر بها ابنها أسامة.

هذا وقد تعذر على أسامة البسطاوي الحضور عن عرض فيلمه “الوليدة”، الذي خاض غمار المنافسة على جوائز الدورة 18 للمهرجان المذكور غير أن والدته أبت إلا أن تكون حاضرة.

 

 

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ثقافة وفنون تنهار من البكاء سعاد النجار شوف تيفي

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