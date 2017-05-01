عاجل ومثير.. شوفو شنو لقاو عند ''فيدورا'' ديال ملاهي ليلية بأكادير ﻿

تمكنت فرقة الأماكن العمومية التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن أكادير، اليوم الثلاثاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتغلون كحراس خاصين ببوابات بعض الملاهي الليلية بالمدينة أي

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأماكن العمومية التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن أكادير، اليوم الثلاثاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتغلون كحراس خاصين ببوابات بعض الملاهي الليلية بالمدينة أي ''فيدورات ''، للاشتباه في تورطهم في قضايا مختلفة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن عملية الإيقاف تمت إثر عملية مراقبة روتينية كانت تقوم بها عناصر الفرقة المذكورة لحانات وملاهي المدينة، فتمكنت من ضبط الشخص الأول وبحوزته قطعتين من مخدر الشيرا وقرصين مهلوسين معدين للاستهلاك، كما عثر لدى الشخص الثاني على قرص مهلوس من أجل نفس الغرض، في حين تبين أن الشخص الثالث مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وأكد المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر، تم إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية كما تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.



