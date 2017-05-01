 عاجل ومثير.. شوفو شنو لقاو عند ''فيدورا'' ديال ملاهي ليلية بأكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل | دولي

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎ | اقتصاد

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎

زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون

زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل

شاهد.. لحظة وقوع انفجار ضخم قرب مدريد‎ | دولي

شاهد.. لحظة وقوع انفجار ضخم قرب مدريد‎

الفناير محيحين مع الجمهور بتاحناوت في مهرجان الضحى | بووز

الفناير محيحين مع الجمهور بتاحناوت في مهرجان الضحى

نْقزات من الشرجم منين جاو البوليس..مغربية حصلات مع جوج توانسة فشقة للدعارة بالبيضاء | بووز

نْقزات من الشرجم منين جاو البوليس..مغربية حصلات مع جوج توانسة فشقة ''للدعارة'' بالبيضاء

عاجل ومثير.. شوفو شنو لقاو عند فيدورا ديال ملاهي ليلية بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل ومثير.. شوفو شنو لقاو عند ''فيدورا'' ديال ملاهي ليلية بأكادير

عاجل.. هذا ما قررته غرفة الجنايات بتطوان بخصوص الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقط بعد الاستماع لصاحب الشقة التي كان يكتريها | مجتمع

عاجل.. هذا ما قررته غرفة الجنايات بتطوان بخصوص الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقط بعد الاستماع

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل ومثير.. شوفو شنو لقاو عند ''فيدورا'' ديال ملاهي ليلية بأكادير

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 18:03 عاجل ومثير.. شوفو شنو لقاو عند فيدورا ديال ملاهي ليلية بأكادير | حوادث و حقوق
عاجل ومثير.. شوفو شنو لقاو عند ''فيدورا'' ديال ملاهي ليلية بأكادير
تمكنت فرقة الأماكن العمومية التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن أكادير، اليوم الثلاثاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتغلون كحراس خاصين ببوابات بعض الملاهي الليلية بالمدينة أي

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأماكن العمومية التابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بولاية أمن أكادير، اليوم الثلاثاء، من إيقاف ثلاثة أشخاص يشتغلون كحراس خاصين ببوابات بعض الملاهي الليلية بالمدينة أي ''فيدورات ''، للاشتباه في تورطهم في قضايا مختلفة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن عملية الإيقاف تمت إثر عملية مراقبة روتينية كانت تقوم بها عناصر الفرقة المذكورة لحانات وملاهي المدينة، فتمكنت من ضبط الشخص الأول وبحوزته قطعتين من مخدر الشيرا وقرصين مهلوسين معدين للاستهلاك، كما عثر لدى الشخص الثاني على قرص مهلوس من أجل نفس الغرض، في حين تبين أن الشخص الثالث مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وأكد المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر، تم إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية كما تم الاحتفاظ بهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأماكن العمومية المخدرات حراس خاصين مخدر السيرا قرص مهلوس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

قم للمعلم وفه التبجيلا.. تلميذ ضرب أستاذ بحجرة وكان غادي يصفيها ليه في تاوريرت | حوادث و حقوق

قم للمعلم وفه التبجيلا.. تلميذ ضرب أستاذ بحجرة وكان غادي يصفيها ليه في تاوريرت

عاجل وحصري.. سيناريو جريمة مرداس يتكرر: ها كيفاش حرشات زوجة عصابة على الزوج ديالها بالبيضاء والقضية فيها القرطاس | حوادث و حقوق

عاجل وحصري.. سيناريو جريمة مرداس يتكرر: ها كيفاش ''حرشات'' زوجة ''عصابة '' على الزوج ديالها بالبيضاء والقضية فيها القرطاس

خطير ومروع.. ليلة حمراء بين توانسة ومغربية داخل شقة بالبيضاء و منين جاو البوليس تْلاحت من الشرجم | حوادث و حقوق

خطير ومروع.. ليلة حمراء بين توانسة ومغربية داخل شقة بالبيضاء و منين جاو البوليس تْلاحت من الشرجم

بالصور.. عائلتان تدخلان في معركة خطيرة بحي مولاي رشيد و السبب جْرَيْدة | حوادث و حقوق

بالصور.. عائلتان تدخلان في معركة خطيرة بحي ''مولاي رشيد'' و السبب ''جْرَيْدة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎ | مال و أعمال
منذ 31 دقيقة

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎

نْقزات من الشرجم منين جاو البوليس..مغربية حصلات مع جوج توانسة فشقة للدعارة بالبيضاء | بــووز

نْقزات من الشرجم منين جاو البوليس..مغربية حصلات مع جوج توانسة فشقة ''للدعارة'' بالبيضاء

الفناير محيحين مع الجمهور بتاحناوت في مهرجان الضحى | بــووز

الفناير محيحين مع الجمهور بتاحناوت في مهرجان الضحى

من البيضاء..إطلاق أول بوابة افريقية للتوظيف عبر الانترنيت | مال و أعمال

من البيضاء..إطلاق أول بوابة افريقية للتوظيف عبر الانترنيت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل | مجتمع
منذ 27 دقيقة

عاجل وخطير..إصابة 7 جنود مغاربة واختفاء آخر في هجوم مسلح.. وهذه هي التفاصيل

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل | دولي

خطير وبالفيديو..جماعة عالمية معروفة تعلن بداية الحرب العالمية الثالثة..وهذه هي التفاصيل

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎ | اقتصاد

فيديو سار لساكنة جهة مراكش آسفي: تمويل قطري لمشاريع اجتماعية ب 100 مليار سنتيم‎

زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون

زوجة الراحل محمد البسطاوي تنهار بالبكاء بسبب ابنها وهذه التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.