عاجل.. هذا ما قررته غرفة الجنايات بتطوان بخصوص الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقط بعد الاستماع لصاحب الشقة التي كان يكتريها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص، أن غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية لمدينة تطوان وبعد الاستماع إلى الأستاذ ''ه.ا'' صاحب فضيحة الجنس مقابل النقط، يومه الثلاثاء، قررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية 30 من شهر

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص، أن غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية لمدينة تطوان وبعد الاستماع إلى الأستاذ "ه.ا" صاحب فضيحة الجنس مقابل النقط، يومه الثلاثاء، قررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية 30 من شهر ماي الجاري.

وأكد المصدر ذاته أن الجلسة الأولى، شهدت حضور الأستاذ المعني بالأمر والذي تم نقله من سجن الصومال بتطوان، حيث جرى الاستماع له رفقة الطالبات المعنيات بالأمر وصاحب المنزل الذي يكتريه الأستاذ بمدينة مارتيل.

وأشار ذات المصدر أن المحامي المكلف بالدفاع عن الأستاذ، تقدم خلال هذه الجلسة، بطلب لمنح موكله السراح المؤقت، وهو الطلب الذي سيتم البث فيه اليوم أو يوم غد الأربعاء.

تجدر الإشارة أن الأستاذ متابع في حالة اعتقال بتهم هتك عرض طالبات ممن له سلطة عليهن بالإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.



