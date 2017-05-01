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الجامعة تحرك ملف خيري بخصوص التشكيك في نزاهة البطولة

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 17:36 الجامعة تحرك ملف خيري بخصوص التشكيك في نزاهة البطولة | سبور
الجامعة تحرك ملف خيري بخصوص التشكيك في نزاهة البطولة
أكدت مصادر جامعية، أن عبد الرزاق خيري مدرب شباب قصبة تادلة لكرة القدم سيمثُل يوم الخميس المقبل، أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص تصريحاته الأخيرة بعد

" شوف سبور" : رشيد محمودي

أكدت مصادر جامعية، أن عبد الرزاق خيري مدرب شباب قصبة تادلة لكرة القدم سيمثُل يوم الخميس المقبل، أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص تصريحاته الأخيرة بعد هزيمته أمام فريق شباب الريف الحسيمي برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية.

وذكرت المصادر نفسها، أن الجامعة الملكية المغربية ستتخد كل الإجراءات اللازمة للحد من التصريحات غير المسؤولة لبعض المدربين، خاصة وأن بعد نهاية كل جولة من البطولة الوطنية توزع الإتهامات على الحكام ورؤساء الأندية دون تقديم أدلة تثبت ذلك.

تجدر الإشارة أن المدرب خيري أكد على أن فوز فريق الكوكب المراكشي أمام نظيره اتحاد طنجة غير منطقي بحكم الفوارق التي تجمع بين الفريقين في إشارة منه إلى أن هناك تلاعبات بالجملة خلال منافسات البطولة الإحترافية.


‫شوف تيفي

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