قم للمعلم وفه التبجيلا.. تلميذ ضرب أستاذ بحجرة وكان غادي يصفيها ليه في تاوريرت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن تلميذا، قام، قبل أيام قليلة، بالاعتداء على أستاذ يُدرس بالمؤسسة الثانوية الإعدادية علال بن عبد الله بتاوريت، وذلك بعد أن قام برشقه بواسطة حجارة من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن تلميذا، قام، قبل أيام قليلة، بالاعتداء على أستاذ يُدرس بالمؤسسة الثانوية الإعدادية علال بن عبد الله بتاوريت، وذلك بعد أن قام برشقه بواسطة حجارة من الحجم الكبير.

وأكد المصدر ذاته في كشفه عن معطيات هذه الواقعة، أن الأستاذ وخلال قيامه بعمله دخل في نقاش حاد مع التلميذ البالغ من العمر 18 والذي يدرس بالسنة الثانية إعدادي نظرا لتكراره المستمر، موضحا أن الأستاذ قام بسحب التلميذ إلى الإدارة وخلال تقديمه للمدير، دخل هذا الأخير في حالة هستيرية وعنف الأستاذ.

وأوضح المصدر ذاته أن الأستاذ ،وبعد مغادرته للمؤسسة التعليمية، تفاجأ بالتلميذ وهو يباغته ويوجه له ضربة بواسطة حجارة كبيرة على مستوى الرأس، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأشار المصدر نفسه الذي عبر عن استنكاره الشديد، أن المصالح الأمنية أطلقت سراح التلميذ بعد إيقافه، مشيرا إلى أن أستاذا آخر بنفس المؤسسة التعليمية، تعرض بدوره للتعنيف والاعتداء على يد مجموعة من التلاميذ وهو أمر يؤكد أن حياة رجل التعليم أصبحت في خطر داخل وخارج مقر عمله.