 الخلفي يقاضي شوف تيفي بعد فضيحة قرصنته لأغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي أذيعت في حملته الانتخابية ﻿
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الخلفي يقاضي شوف تيفي بعد فضيحة قرصنته لأغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي أذيعت في حملته الانتخابية | كاريكاتير شوف تيفي

الخلفي يقاضي شوف تيفي بعد فضيحة قرصنته لأغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى

الخلفي يقاضي شوف تيفي بعد فضيحة قرصنته لأغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي أذيعت في حملته الانتخابية | صحافة

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الخلفي يقاضي شوف تيفي بعد فضيحة قرصنته لأغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي أذيعت في حملته الانتخابية

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 16:48 الخلفي يقاضي شوف تيفي بعد فضيحة قرصنته لأغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي أذيعت في حملته الانتخابية | صحافة
الخلفي يقاضي شوف تيفي بعد فضيحة قرصنته لأغنية فلسطينية موجهة للملك محمد السادس وتحويلها إلى أغنية للبيجيدي أذيعت في حملته الانتخابية
تفاجأنا في مؤسسة ''شوف تيفي '' باستدعاء من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بعد شكاية تقدم بها مصطفى الخلفي وزير الاتصال السابق ضد مدير نشر الصحيفة الإلكترونية ''شوف تيفي'' ومحمد

شوف تيفي:


تفاجأنا في مؤسسة "شوف تيفي " باستدعاء من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بعد شكاية تقدم بها مصطفى الخلفي وزير الاتصال السابق ضد مدير نشر الصحيفة الإلكترونية "شوف تيفي" ومحمد البدري فاعل ثقافي وفني، متهما الإثنين بالسب والقذف. والغريب أن "الهيلالة" التي أقامها الوزير، تستند إلى حائط مائل، حيث ادعى الخلفي أن المقال الذي نشرته "شوف تيفي" إبان الاستعدادات للانتخابات التشريعية الأخيرة يتضمن سبا وقذفا وتلفيقا لتهم ثقيلة، واختلاق وقائع بغرض التشهير، في حين أن راوي الكفر ليس بكافر كما يقول المثل، لأن أحد المواطنين الفلسطينيين واسمه عز الدين شلح وهو رئيس الرابطة الفلسطينية المغربية الثقافية، ألف أغنية يتغنى فيها بدور الملك محمد السادس في نصرة القضية الفلسطينية، بصفته رئيسا للجنة القدس، وقام بتسجيلها بالصوت في سنة 2015، ثم طلب عرض موضوعها على الملك، و فكر في تصويرها على شكل فيديو كليب، فربط الاتصال بمحمد البدري الفاعل في المجال الثقافي والفني، وقام هذا الأخير بمفاتحة الخلفي في الموضوع، ووعده خيرا، لكن مرت على الطلب أزيد من سنة وثلاثة أشهر. قبل أن يفاجأ الجميع بإذاعة أغنية بنفس اللحن تقريبا الذي أعده شلح على أمواج الإذاعة الوطنية قبل بث فقرة خاصة ببرنامج حزب العدالة والتنمية في إطار الحملة الانتخابية. فمن يجب مساءلته في هذه الحالة هل الخلفي المتهم بعدم إيصال الأغنية للجهات المختصة ، وفوق هذا وذاك هو متهم أيضا بقرصنتها وعرضها مرافقة لبرنامج حزبه، أم مدير النشر الذي نشر أقوال الفلسطيني والفاعل الثقافي والفني مع أخذ رأي الخلفي الذي نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مما يعني أن قواعد النشر والمهنية الصحفية احترمت بحذافيرها، وأن الإشكالات المتعلقة بالأغنية طرحت في حينها، فأين هو السب والقذف أيها الوزير إن كنا تساءلنا كما تساءل شلح: لماذا لم يوصل الخلفي أغنية الرابطة الفلسطينية المغربية إلى الديوان الملكي؟ وهو السؤال الذي سنكرره على مسامع الوزير للمرة الألف في قاعة المحكمة وخارجها دون أن نخشى في الحق لومة لائم، إلى أن "يظهر الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" صدق الله العظيم....

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الخلفي الوزير فلسطين الديوان الملكي

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