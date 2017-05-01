غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال تنظف ملفات الرباط ﻿

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، إرجاء النظر إلى غاية 29 ماي الجاري، في ملف يتابع فيه 104 أشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية

"شوف تيفي"+"و م ع"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، إرجاء النظر إلى غاية 29 ماي الجاري، في ملف يتابع فيه 104 أشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية، وذلك من أجل تهم "استغلال النفوذ والتزوير".

وجاء قرار المحكمة تأجيل الملف، استجابة لملتمس الدفاع القاضي بمنحه مهلة لإعداد دفاعه.

ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولين سابقين بمديرية الوقاية المدنية وسيدتين في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.

ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.



