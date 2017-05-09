بالصورة..العربي يشكر ميسي بهذه الطريقة ﻿

" شوف سبور"

وجه يوسف العربي، لاعب المنتخب المغربي والممارس بنادي لخويا القطري لكرة القدم، شكره الخاص لنجم فريق برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي بعدما احتفظ بقميصه رفقة غرناطة وسط العشرات من أقمصة اللاعبين الكبار.ونشر ليونيل ميسي، عبر صفحته الرسمية " أنستغرام" صورته رفقة ابنه اتياغو بالأقمصة الرياضية للاعبين المحترفين بالدوريات الأجنبية، ليظهر في أعلى الصورة قميص يوسف العربي اللاعب السابق لفريق غرناطة.تجدر الإشارة إلى أن العربي مهاجم فريق نادي لخويا، فاز هذا الموسم بلقب هداف الدوري القطري، بعدما حصد المركز الأول في صراع الهدافين برصيد 24 هدفا.