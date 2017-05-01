عاجل وحصري.. سيناريو جريمة مرداس يتكرر: ها كيفاش ''حرشات'' زوجة ''عصابة '' على الزوج ديالها بالبيضاء والقضية فيها القرطاس ﻿

في جديد الواقعة التي شهدت فصولها زنقة ''بريد'' الكائنة بحي الرجاء ''لارميطاج بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع ، والتي عرفت إطلاق الرصاص بواسطة بندقية صيد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع

"شوف تيفي"

في جديد الواقعة التي شهدت فصولها زنقة "بريد" الكائنة بحي الرجاء "لارميطاج بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع ، والتي عرفت إطلاق الرصاص بواسطة بندقية صيد، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن زوجة تعيش مشاكل مع زوجها الشاب دفعتها إلى تحريض "عصابة " للاعتداء عليه لتعيد بذلك سيناريو مقتل مرداس من خلال هذه الجريمة .



وأوضح المصدر ذاته أن الزوجة و التي تعمل كمضيفة للطيران وتنحدر من مدينة سلا، تعيش مشاكل أسرية مع زوجها الذي يشتغل هو الآخر بالمطار، ما جعل علاقتهما تصل إلى الباب المسدود وبالتالي إلى الدخول في المراحل الأولى لمسطرة الطلاق وانتقاما منه ،استقلت الزوجة الشابة سيارتها الخفيفة ومعها 4 شبان "عصابة" حيث حرضتهم على استفزاز زوجها مباشرة بعد خروجه من منزله بحي الرجاء و من تم الاعتداء عليه.



وأضاف مصدرنا ، أن خطة الزوجة و معها المتورطين الأربعة لم تجر كما كان مخططا لها مسبقا، بعد أن أبلغ حارس للسيارات الزوج بوجود مجهولين يحومون حول سيارته من أجل سرقتها حسب اعتقاده ، ليسارع على عجل إلى تفقدها قبل أن يتفاجأ بالمعنيين بالأمر الذين باغتوه و حاولوا الاعتداء عليه، لكن تدخل والد الزوج حال دون ذلك بعدما سمع صراخ ابنه ما دفعه إلى حمل بندقية صيد وإطلاق رصاصة أولى تحذيرية في السماء والثانية أصابت أحد المعتدين على مستوى الفخد.

وأشار ذات المصدر أن أحد المعتدين هاجم والد الزوج، وأخذ منه البندقية بالقوة، لتقوم بعد ذلك الزوجة إلى الفرار من مكان الحادث على متن سيارتها شركائها بعد إصابة احدهم الذي تركته غارقا في دمائه قبل أن يتم حمله من جديد والفرار جميعا من مكان الحادث .

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، أوقفت أحد أفراد العصابة والذي اعترف بتنفيذ العملية بتحريض من الزوجة التي فرت إلى ديار المهجر عبر مطار الرباط-سلا، مشيرا إلى أن أحد شركائه المقيم في إيطاليا غادر أيضا أرض الوطن، بينما يوجد المصاب في حالة فرار إلى وجهة غير معلومة وما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية للتعرف على مكان تواجده.