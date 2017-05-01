عاجل.. الدفاع الجديدي يحتج أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ﻿

تقدم فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بتصدي أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مقرونا بكل الشروط المسطرية، على نتيجة مقابلة شباب أطلس خنيفرة أمام الدفاع الحسني

" شوف سبور"

تقدم فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بتصدي أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مقرونا بكل الشروط المسطرية، على نتيجة مقابلة شباب أطلس خنيفرة أمام الدفاع الحسني الجديدي، وذلك اعتراضا على قانونية مشاركة اللاعب سمير الزكرومي في هذه المقابلة بسبب تلقيه 4 إنذارات في المقابلات .

وأكد الفريق الجديدي أن اللاعب الزكرومي تلقى بطاقة صفراء في كل من المباراة التي جمعت فريقه أمام نهضة بركان في الجولة 10 وأمام فريق الوداد البيضاوي في الجولة 17، ونهضة بركان في الجولة 21 والفتح الرباطي في الجولة 26.

وأفاد المكتب المسير للفريق في بلاغ نشره عبر الصفحة الرسمية " فايسبوك" أن يضع ثقته في كل الأجهزة المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تطبيق القانون وضمانا للمنافسة الشريفة وتكافئ الفرص وإنصافا لفريق الدفاع الحسني الجديدي.

وطالب المكتب المسير للفريق بإجراء بحث وتدقيق في الموضوع، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون في أقرب الآجال، الشيء الذي قد يقلص بينه وبين متصدر الدوري الوداد البيضاوي إلى أربعة نقاط عوض 7.