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خطير ومروع.. ليلة حمراء بين توانسة ومغربية داخل شقة بالبيضاء و منين جاو البوليس تْلاحت من الشرجم

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 15:45 خطير ومروع.. ليلة حمراء بين توانسة ومغربية داخل شقة بالبيضاء و منين جاو البوليس تْلاحت من الشرجم | حوادث و حقوق
خطير ومروع.. ليلة حمراء بين توانسة ومغربية داخل شقة بالبيضاء و منين جاو البوليس تْلاحت من الشرجم
انتهت ليلة حمراء جمعت بين تونسيين ومغربية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بشقة توجد على مستوى حي الرحمة بالبيضاء، بحادث مروع، بعد أن قامت الفتاة المذكورة برمي نفسها من الطابق الثاني.

"شوف تيفي"

انتهت ليلة حمراء جمعت بين تونسيين ومغربية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بشقة توجد على مستوى حي الرحمة بالبيضاء، بحادث مروع، بعد أن قامت الفتاة المذكورة برمي نفسها من الطابق الثاني.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن جيران التونسيين، طالبوهما بإيقاف الموسيقى بسبب إثارتهما لضجة رفقة المغربية، وأمام رفضهما، قام المتضررون بإبلاغ المصالح الأمينة، ومحاصرة المتواجدين داخل الشقة.

وأضاف المصدر ذاته أن الفتاة وبعد علمها بإبلاغ المصالح الأمينة، سارعت إلى رمي نفسها من نافذة بالطابق الثاني محاولة الهروب، ما تسبب في إصابتها بكسور خطيرة جدا.
وأكد المصدر ذاته أن سيارة الإسعاف، نقلت الفتاة إلى مستشفى الحسني، بينما تم إيقاف التونسيين اللذين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة بتهم السكر العلني والفساد وإثارة الضوضاء.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيارة الإسعاف منطقة الرحمة المصالح الأمينة مستشفى الحسني تونسي

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