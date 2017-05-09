 بالصور.. عائلتان تدخلان في معركة خطيرة بحي ''مولاي رشيد'' و السبب ''جْرَيْدة'' ﻿
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بالصور.. عائلتان تدخلان في معركة خطيرة بحي ''مولاي رشيد'' و السبب ''جْرَيْدة''

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 15:21 بالصور.. عائلتان تدخلان في معركة خطيرة بحي مولاي رشيد و السبب جْرَيْدة | حوادث و حقوق
بالصور.. عائلتان تدخلان في معركة خطيرة بحي ''مولاي رشيد'' و السبب ''جْرَيْدة''
شهد حي مولاي رشيد الشعبي بالدارالبيضاء مساء أمس الإثنين حربا طاحنة بين عائلتين تقطنان بالمجموعة 5 , إستعملت فيها الهراواة و الحجارة و الأسلحة البيضاء مما تصبب في إصابات خطيرة.

شوف تيفي:

شهد حي مولاي رشيد الشعبي بالدارالبيضاء مساء أمس الإثنين حربا طاحنة بين عائلتين تقطنان بالمجموعة 5 , إستعملت فيها الهراواة و الحجارة و الأسلحة البيضاء مما تصبب في إصابات خطيرة.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن المواجهات إندلعت بالزنقة 3 بسبب حديقة شيدتها إحدى العائلات بالزقاق المذكور قبل 35 سنة حيث دخلت الأسرتان في دعوى قضائية لسنوات حيث تم إصدار حكم نهائي ببقاء الحديقة من أجل الصالح العام.

و أضافت المصادر أن شرارة الصراع عادت للنشوب حيث شهد الحي معركة خطيرة حيث هاجمت الأسرة المتضررة بإستعانة من أفراد لها لا يسكنون بالحي العائلة صاحبة الحديقة المتكونة من أم و ابنتيها حيث أصيبت السيدة بكسر في أحد أضلعها و رأسها و أصيبت الفتيات بعدد من الإصابات الخطيرة نقلن على إثرها إلى مستشفى سيدي عثمان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بحي مولاي رشيد شوف تيفي حربا طاحنة دعوى قضائية مستشفى سيدي عثمان

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