بالصور.. عائلتان تدخلان في معركة خطيرة بحي ''مولاي رشيد'' و السبب ''جْرَيْدة'' ﻿

شهد حي مولاي رشيد الشعبي بالدارالبيضاء مساء أمس الإثنين حربا طاحنة بين عائلتين تقطنان بالمجموعة 5 , إستعملت فيها الهراواة و الحجارة و الأسلحة البيضاء مما تصبب في إصابات خطيرة.

شوف تيفي:



شهد حي مولاي رشيد الشعبي بالدارالبيضاء مساء أمس الإثنين حربا طاحنة بين عائلتين تقطنان بالمجموعة 5 , إستعملت فيها الهراواة و الحجارة و الأسلحة البيضاء مما تصبب في إصابات خطيرة.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن المواجهات إندلعت بالزنقة 3 بسبب حديقة شيدتها إحدى العائلات بالزقاق المذكور قبل 35 سنة حيث دخلت الأسرتان في دعوى قضائية لسنوات حيث تم إصدار حكم نهائي ببقاء الحديقة من أجل الصالح العام.



و أضافت المصادر أن شرارة الصراع عادت للنشوب حيث شهد الحي معركة خطيرة حيث هاجمت الأسرة المتضررة بإستعانة من أفراد لها لا يسكنون بالحي العائلة صاحبة الحديقة المتكونة من أم و ابنتيها حيث أصيبت السيدة بكسر في أحد أضلعها و رأسها و أصيبت الفتيات بعدد من الإصابات الخطيرة نقلن على إثرها إلى مستشفى سيدي عثمان.