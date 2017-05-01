 سكـــــوب: بعد الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا..ولد لفشوش دار الحَيحة بسبب خطيبتو وها شنو دارت ليه ﻿
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سكـــــوب: بعد الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا..ولد لفشوش دار الحَيحة بسبب خطيبتو وها شنو دارت ليه | حوادث و حقوق

سكـــــوب: بعد الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا..ولد لفشوش دار الحَيحة بسبب خطيبتو وها شنو دارت ليه

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سكـــــوب: بعد الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا..ولد لفشوش دار الحَيحة بسبب خطيبتو وها شنو دارت ليه

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 15:12 سكـــــوب: بعد الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا..ولد لفشوش دار الحَيحة بسبب خطيبتو وها شنو دارت ليه | حوادث و حقوق
سكـــــوب: بعد الحكم عليه بسنتين سجنا نافذا..ولد لفشوش دار الحَيحة بسبب خطيبتو وها شنو دارت ليه
''الفراق صْعيــــــب '': مقولة تنطبق على الوضعية التي يعيشها الملياردير حمزة الدرهم الذي يقبع بسجن الزاكي بسلا بعد إدانته من أجل جنحتي ''السكر أثناء السياقة، وعدم توفره على بطاقة التأمين الخاصة

شوف تيفي :

"الفراق صْعيــــــب ": مقولة تنطبق على الوضعية التي يعيشها الملياردير حمزة الدرهم الذي يقبع بسجن الزاكي بسلا بعد إدانته من أجل جنحتي "السكر أثناء السياقة، وعدم توفره على بطاقة التأمين الخاصة بالسيارة"، حيث علمت "شوف تيفي" من مصادر قريبة من "ولد لفوش" أن سبب إدمان حمزة يعود إلى انفصال خطيبته عنه.

وكشفت مصادرنا أن حمزة دخل في أزمة نفسية مباشرة بعد قرار خطيبته الانفصال عنه بعد مشاكل نشبت بينهما حالت دون إتمام مشروع زواجهما.

وبالإضافة إلى صدمة خطيبته، قالت مصادرنا، إن حمزة و مباشرة بعدما حصل على حقه في إرث والده، وثق بأصدقائه و منح لهم مبالغ مالية كبيرة تقدر بالملايين حيث أوهموه بفكرة إنشاء مشروع اقتصادي لكن و بمجرد حصولهم على "الحصة" انقطعت أخبارهم و لاذوا بالفرار، ما أثر بشكل كبير على ابن عائلة الدرهم المُدلل و دخل في مرحلة إدمان أصبح معها غير واعي بما يدور حوله بعدما فقد الثقة في الجميع .

هذا و قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين، بالحبس سنتين نافذة وغرامة قدرها 20 الف درهم، في حق حمزة الدرهم بعدما تسبب الشهر الماضي، في حادثة سير بأحد شوارع العاصمة الرباط، حيث صدمت سيارته سيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة المرور.

ويتابع المتهم، أيضا، إلى جانب أربعة أشخاص من بينهم رجلا أمن من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمر في 21 أبريل الماضي بإيداع المتابعين الخمسة الذين يوجد من بينهم ضابط شرطة ومفتش شرطة وصاحب فندق السجن المحلي بسلا من أجل التهم المنسوبة إليهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ولد لفشوش محكمة سلا

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