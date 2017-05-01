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بالفيديو.. مسلمة تتعرض للإهانة والعنصرية بأمريكا

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 14:38 بالفيديو.. مسلمة تتعرض للإهانة والعنصرية بأمريكا | دولي
بالفيديو.. مسلمة تتعرض للإهانة والعنصرية بأمريكا
كشف موقع ''سكاي نيوز عربية'' نقلا عن وكالة أنباء روسية أن سيدة مسلمة تعرضت أخيرا، للعنصرية والإهانة من طرف أمريكية بأحد المتاجر الموجودة بولاية فرجينيا.

شوف تيفي

 كشف موقع "سكاي نيوز عربية" نقلا عن وكالة أنباء روسية أن سيدة مسلمة تعرضت أخيرا، للعنصرية والإهانة من طرف أمريكية بأحد المتاجر الموجودة بولاية فرجينيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشابة المسلمة التي كانت مرتدية النقاب، تعرضت للعنصرية من قِبل الأمريكية التي قالت لها لماذا تلبسين هذا الزي؟ الشيء الذي جعل الضحية تشرع في التصوير.

 وحسب الفيديو المصور، فإن السيدة الأمريكية قالت للمسلمة "أنا أتمنى أن يطردوك من الولايات المتحدة الأمريكية" لتجيبها الأخيرة "إنني وُلدت هنا بأمريكا" لتفاجئها الأمريكية قائلة " لم يعد أوباما في منصبه، ولم يعد لدينا مسلمين هنا".

 جدير بالذكر أن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب كان قد كشف في وقت سابق عن رغبته في منع المسلمين من دخول أمريكا تفاديا للإرهاب على حد قوله، الشيء الذي أثار غضب العرب العامة والمسلمين خاصة.

 

‫شوف تيفي

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مسلمة تتعرض للإهانة العنصرية أمريكا

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