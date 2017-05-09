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غير سار لمستخدمي الفايسبوك.. بعد الواتساب..عطل بالموقع الأزرق في العديد من دول العالم يثير غضب واستياء النشطاء+صور

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 14:27 غير سار لمستخدمي الفايسبوك.. بعد الواتساب..عطل بالموقع الأزرق في العديد من دول العالم يثير غضب واستياء النشطاء+صور | نت 2.0
غير سار لمستخدمي الفايسبوك.. بعد الواتساب..عطل بالموقع الأزرق في العديد من دول العالم يثير غضب واستياء النشطاء+صور
كشفت مصادر إعلام عالمية أن موقع التواصل فايسبوك، أثار ليلة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، غضب النشطاء بسبب وقوع عطل، جعلهم يجدون صعوبة في تصفح العديد من الصفحات.

"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلام عالمية أن موقع التواصل فايسبوك، أثار ليلة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، غضب النشطاء بسبب وقوع عطل، جعلهم يجدون صعوبة في تصفح العديد من الصفحات.

فحسب المصادر ذاتها فإن الفايسبوك، تعرض لعطل في عدد من دول العالم لساعات طويلة، وهو ما دفع بالنشطاء إلى التوجه للتفاعل بموقع "تويتر" والتغريد حول ما حصل من خلال نشر صور مرافقة لهاشتاغ "facebookdown".

وأكدت المصادر ذاتها أن هروبا جماعيا للنشطاء وقع من الفايسبوك إلى تويتر، بينما قرر آخرون مغادرة الفايسبوك بشكل نهائي حتى يتم إيجاد حل للعطل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فايسبوك الصفحات عطل هاشتاغ تويتر

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