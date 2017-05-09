بالصورة.. مسؤول سابق بالقلعة الخضراء يتعرض لكسر مزدوج ﻿

أصيب حسن السنيني، الكاتب العام السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أمس الإثنين، بكسر مزدوج على مستوى يده اليمنى بعدأن فقد توازنه وسقط أرضا ببيته.

" شوف سبور"

أصيب حسن السنيني، الكاتب العام السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، أمس الإثنين، بكسر مزدوج على مستوى يده اليمنى بعدأن فقد توازنه وسقط أرضا ببيته.

وقدم السنيني استقالته من منصبه داخل المكتب المسير للنادي لعدم رضاه عن طريقة تسيير الفريق، قبل يومين على إجراء مباراة الديربي البيضاوي أمام الوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

تجدر الإشارة إلى أن السنيني، يشغل منصب رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى لألعاب القوى، ورئيس فرع الرجاء لألعاب القوى.