خطير.. بعد رضيعة إبن رشد إختطاف طفل ''زُهري'' من جدته بالبروج و هذه هي التفاصيل ﻿

شهدت منطقة ''البروج'' ضواحي مدينة سطات أمس الاثنين حادث اختطاف طفل زهري في ربيعه 7 بعد أن تم الاعتداء على جدته وانتزاعه منها بالقوة .

شوف تيفي: ف.ع

شهدت منطقة "البروج" ضواحي مدينة سطات أمس الاثنين حادث اختطاف طفل زهري في ربيعه 7 بعد أن تم الاعتداء على جدته وانتزاعه منها بالقوة .



وكشفت عائلة الطفل المختطف "ريان"، أن وقائع هذا الحادث الإجرامي تعود إلى الخامسة من مساء أمس الاثنين عندما كانت الجدة ترافق حفيدها "ريان" إلى المنزل بعد مغادرته الروض، الذي يدرس به بالقرب من حي العرفان بمنطقة البروج. وأضاف المصدر ذاته أن عصابة مكونة من 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة خفيفة صدمت السيدة وقاموا بالاعتداء عليها قبل أن يخطفوا الطفل وينطلقوا إلى وجهة مجهولة.



وأشارت المصادر أن الجدة تعرضت لصدمات وجروح خطيرة على مستوى الرأس الأمر الذي تطلب نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث تلقت الإسعافات اللازمة.



وقد تم إبلاغ رجال الدرك بالواقعة حيث تم فتح تحقيق تتهم من خلاله العائلة والدة الطفل بارتكاب هذا الفعل الإجرامي الخطير، لأنها منفصلة عن الزوج وسحبت منها حضانة الأبناء.