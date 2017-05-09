صادم وبالصورة.. هاذ الشي اللي بقا: مُثلجات بنكهة الفياكرا ﻿

نشر الإعلامي السوري الشهير فيصل القاسم على حسابه الخاص بالفايسبوك، اليوم الثلاثاء، صورة مثيرة للجدل، تظهر قيام أحد المحلات ببيع المثلجات بنكهة المهيج الجنسي المسمى ''الفياغرا''.

"شوف تيفي"

نشر الإعلامي السوري الشهير فيصل القاسم على حسابه الخاص بالفايسبوك، اليوم الثلاثاء، صورة مثيرة للجدل، تظهر قيام أحد المحلات ببيع المثلجات بنكهة المهيج الجنسي المسمى "الفياغرا".

وفور نشر صاحب برنامج "الاتجاه المعاكس" لهذه الصورة، تفاعل آلاف النشطاء مع سؤاله "هل سمعت بهذا الآيس كريم من قبل؟"، حيث عبر الجميع عن سخريتهم لقيام هذا المحل ببيع مثلجات بنكهة "الفياغرا"، بينما أوضح آخرون في بعض تعليقاتهم أن الإقبال على هذه المثلجات سيكون قياسيا وسيحصل صاحب هذا المحل على مبالغ مالية كبيرة لا تصدق.

من جهة أخرى، أكد البعض في تفاعلهم أن هذه المثلجات عادية ولا تحتوي على مواد قد تهيج مستهلكها جنسيا، ولهذا فإن بيعها يعتبر أمرا عاديا ولن يشكل خطورة على حياة الإنسان.