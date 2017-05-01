 فضيحة تهز المغاربة وبالفيديو..أيام قبل شهر رمضان الكريم: حفل جماعي لشواذ جنسيا داخل مقهى بتزينت+تفاصيل مثيرة وصادمة ﻿
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فضيحة تهز المغاربة وبالفيديو..أيام قبل شهر رمضان الكريم: حفل جماعي لشواذ جنسيا داخل مقهى بتزينت+تفاصيل مثيرة وصادمة

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 13:12 فضيحة تهز المغاربة وبالفيديو..أيام قبل شهر رمضان الكريم: حفل جماعي لشواذ جنسيا داخل مقهى بتزينت+تفاصيل مثيرة وصادمة | حوادث و حقوق
فضيحة تهز المغاربة وبالفيديو..أيام قبل شهر رمضان الكريم: حفل جماعي لشواذ جنسيا داخل مقهى بتزينت+تفاصيل مثيرة وصادمة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو صادم تبلغ مدته دقيقتان، يُظهر إقامة مجموعة من الشواذ جنسيا لحفل جماعي بأحد المقاهي التي قيل بأنها تتواجد بمدينة تزنيت.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو صادم تبلغ مدته دقيقتان، يُظهر إقامة مجموعة من الشواذ جنسيا لحفل جماعي بأحد المقاهي التي قيل بأنها تتواجد بمدينة تزنيت.

وفي تفاصيل هذا الفيديو المثير الذي يظهر شباب يرقصون بطريقة شاذة ويقومون بحركات نسائية، فقد كشف ناشروا الفيديو أن الأمر يتعلق بحفلة، أقامها مثليون وشواذ داخل قبو تحت أرضي لأحد المقاهي بأحد الأحياء العتيقة بمدينة تيزنيت .

وأوضح ناشروا الفيديو أن الشواذ، خلال حفلتهم المثيرة للجدل، كانوا يضعون مساحيق نسائية، ويلقبون أنفسهم بأسماء النساء.

وتفاعل بعض النشطاء مع هذا الفيديو المثير، حيث أكد الجميع عن غضبهم واستيائهم الشديد لإقامة مثل هذه الحفلات الشاذة، داعين المصالح الأمنية التدخل بقوة لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تعتبر خادشة للحياء ومهينة للمجتمع المغربي الإسلامي المحافظ، خاصة أن هذه الحفلة تزامنت مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديو الشواذ الأحياء الاعثيقة مواقع التواصل الاجتماعي مدينة تزنيت

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