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لأول مرة بالمغرب.. Dolidol تُطلق برنامج التغطية الصحية لموزعيها وعملائها بشراكة مع سهام للتأمين

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 13:09 لأول مرة بالمغرب.. Dolidol تُطلق برنامج التغطية الصحية لموزعيها وعملائها بشراكة مع سهام للتأمين | اقتصاد
لأول مرة بالمغرب.. Dolidol تُطلق برنامج التغطية الصحية لموزعيها وعملائها بشراكة مع سهام للتأمين
لأول مرة بالمغرب، أطلقت شركة دولي دول الرائد الوطني للأفرشة والأثاث برنامج التغطية الصحية لفائدة موزعيها وعملائها بشراكة مع مجموعة سهام للتأمين الرائد الأول في مجال التأمين بالمغرب.

شوف تيفي

 لأول مرة بالمغرب، أطلقت شركة دولي دول الرائد الوطني للأفرشة والأثاث برنامج التغطية الصحية لفائدة موزعيها وعملائها بشراكة مع مجموعة سهام للتأمين الرائد الأول في مجال التأمين بالمغرب.

وبهذا الخصوص، أعلن صباح اليوم الثلاثاء المدير العام لشركة دولي دول، جليل الصقلي، خلال ندوة صحفية نُظمت بالدارالبيضاء، أن هذه البادرة تُعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني وأن هذه الخطوة تتماشى فعليا مع الخطة التي تنهجها دولي دول، قائلا في تصريح لـ "شوف تيفي" " إن هؤلاء الموزعين والعملاء يشكلون المعيل الوحيد لأسرهم وكل مشكلة صحية يمكن أن تسبب لهم في التوقف عن العمل وانقطاع المدخول، وكان من واجبنا أن نفعل شيئا لتصحيح هذا الوضع".

وأضاف المصدر ذاته، أن "دولي دول أجرت دراسة مفصلة مع جزء كبير من موزعيها لتحدد الاحتياجات الشخصية والمهنية على نحو أفضل، كما أن هذه الدراسة مكنت من تدقيق منتجات التأمين التي سيستفيد منها الموزعين".

هذه التغطية الصحية سيكون من شأنها تمتيع العامل والموزع من تغطية شاملة لمعظم الخدمات الصحية كنفقات العلاج في المستشفيات ورسوم الاستشارات الطبية ونفقات الأدوية، ومن المقرر أيضا دعم نفقات الولادة والأمومة بالإضافة إلى رسوم التحاليل الإشعاعية والمخبرية.

ومن جهته، أعرب محمود الودغيري المنتدب لدى سهام للتأمين عن فخره بالشراكة التي جمعت مجموعته، بشركة دولي دول كما يسعى المصدر نفسه إلى تطوير هذا البرنامج وضمان الامتياز في تفعيله.

‫شوف تيفي

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اقتصاد دولي دول المغرب التغطية الصحية لموزعيها وعملائها بشراكة مع سهام للتأمين شوف تيفي

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