خلافا للمتداول..حنان لخضر و رافاييل في صورة جديدة ﻿

شوف تيفي:
بعد غياب طويل، ظهر الثنائي المغربي -اللبناني، حنان لخضر و رافاييل جبور من جديد في صورة نشرها زميلهم المصري محمد عباس عبر حسابه بالانستغرام.
و قد ظهر المشاركين الثلاثة ضمن برنامج ستار أكاديمي في نسخته الماضية ،في انسجام تام خلال لقائهم بمصر، حيث علق المشارك المصري على الصورة: "أحلى الناس في الدنيا".
وكانت مجموعة من الأنباء قد كشفت أن علاقة غرامية تجمع حنان لخضر برافاييل بعد مشاركتهما في برنامج ستار أكاديمي.
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