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خلافا للمتداول..حنان لخضر و رافاييل في صورة جديدة

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 12:48 خلافا للمتداول..حنان لخضر و رافاييل في صورة جديدة | ثقافة و فنون
خلافا للمتداول..حنان لخضر و رافاييل في صورة جديدة
بعد غياب طويل، ظهر الثنائي المغربي -اللبناني، حنان لخضر و رافاييل جبور من جديد في صورة نشرها زميلهم المصري محمد عباس عبر حسابه بالانستغرام.

 شوف تيفي:

بعد غياب طويل، ظهر الثنائي المغربي -اللبناني، حنان لخضر و رافاييل جبور من جديد في صورة نشرها زميلهم المصري محمد عباس عبر حسابه بالانستغرام.

و قد ظهر المشاركين الثلاثة ضمن برنامج ستار أكاديمي في نسخته الماضية ،في انسجام تام خلال لقائهم بمصر، حيث علق المشارك المصري على الصورة: "أحلى الناس في الدنيا".

وكانت مجموعة من الأنباء قد كشفت أن علاقة غرامية تجمع حنان لخضر برافاييل بعد مشاركتهما في برنامج ستار أكاديمي.

‫شوف تيفي

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