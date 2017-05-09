خلافا للمتداول..حنان لخضر و رافاييل في صورة جديدة ﻿

بعد غياب طويل، ظهر الثنائي المغربي -اللبناني، حنان لخضر و رافاييل جبور من جديد في صورة نشرها زميلهم المصري محمد عباس عبر حسابه بالانستغرام.

شوف تيفي:

بعد غياب طويل، ظهر الثنائي المغربي -اللبناني، حنان لخضر و رافاييل جبور من جديد في صورة نشرها زميلهم المصري محمد عباس عبر حسابه بالانستغرام.

و قد ظهر المشاركين الثلاثة ضمن برنامج ستار أكاديمي في نسخته الماضية ،في انسجام تام خلال لقائهم بمصر، حيث علق المشارك المصري على الصورة: "أحلى الناس في الدنيا".

وكانت مجموعة من الأنباء قد كشفت أن علاقة غرامية تجمع حنان لخضر برافاييل بعد مشاركتهما في برنامج ستار أكاديمي.