الملك محمد السادس يلتقي دونالد ترامب في حضرة الملك السعودي ﻿

وجهت السعودية دعوات لقادة عرب لحضور ''القمة العربية الإسلامية الأمريكية'' التي ستستضيفها المملكة، قريبا في العاصمة الرياض.

شوف تيفي:

وجهت السعودية دعوات لقادة عرب لحضور "القمة العربية الإسلامية الأمريكية" التي ستستضيفها المملكة، قريبا في العاصمة الرياض.

و في هذا السياق كشفت مصادر سعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوات إلى الملك محمد السادس تتضمن دعوته لحضور "القمة العربية الإسلامية الأمريكية" التي تستضيفها المملكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الملك السعودي سلمان وجه دعوات مماثلة إلى كل من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وإلى الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم تضمنت الدعوة لحضور القمة، التي سيحضرها لأول مرة الرئيس الأميركي.