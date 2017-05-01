مثير.. إغلاق الفايسبوك خلال امتحانات الباكالوريا واستخدام كاميرات للمراقبة.. وها علاش ﻿

كشفت وسائل إعلام جزائرية، صباح يومه الثلاثاء، عن وجدود معطيات، تفيد بأن وزارة التربية الوطنية ولمحاربة آفة الغش، ستقوم بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي توتير وفايسبوك وغيرهما وذلك بتنسيق مع

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام جزائرية، صباح يومه الثلاثاء، عن وجدود معطيات، تفيد بأن وزارة التربية الوطنية ولمحاربة آفة الغش، ستقوم بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي توتير وفايسبوك وغيرهما وذلك بتنسيق مع السلطات.

وللكشف عن صحة ما تم تداوله، أوضح موقع "البلاد" الجزائري أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عقدت ندوة صحفية اليوم للحديث عن تفاصيل امتحانات الباكالوريا، أكدت خلالها أنه لن يتم غلق ومنع مواقع التواصل الاجتماعي كالفايسبوك وتويتر وغيرها مثل ما وقع السنة الماضية.

وأشار ذات الموقع أن الوزيرة المذكورة، كشفت قيام الوزارة بوضع كاميرات مراقبة داخل مراكز طبع مواضيع الامتحان وحفظها، لمنع أي محاولة لتسريبها.