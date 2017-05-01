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هام لمستخدمي الانستغرام: هذا هو التعديل الجديد

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 12:01 هام لمستخدمي الانستغرام: هذا هو التعديل الجديد | نت 2.0
هام لمستخدمي الانستغرام: هذا هو التعديل الجديد
كشفت مصادر إعلامية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا أن مستخدمي ''إنستغرام''، تحرروا بشكل نهائي من قيود التطبيق الذكي، حيث أصبح بإمكانهم نشر جميع صورهم من خلال الموقع الإلكتروني ''instagram.com''، لكن شريطة

"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلامية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا أن مستخدمي "إنستغرام"، تحرروا بشكل نهائي من قيود التطبيق الذكي، حيث أصبح بإمكانهم نشر جميع صورهم من خلال الموقع الإلكتروني "instagram.com"، لكن شريطة أن يدخلوه من خلال هاتف محمول.

وحسب موقع "ماشابل" المختص في أخبار التكنولوجيا فقد كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" غير قادرين على نشر صورهم إلا بواسطة التطبيق عبر هواتفهم الذكية، لكن وبعد هذا التعديل يمكنهم نشر صورهم مباشرة من خلال الموقع.

وأوضح الموقع ذاته أن مستخدمي موقع إنستغرام عبر الهاتف، سيمكنهم من متابعة صور أصدقائهم والبحث عن مستخدم معين، لكن الإشكال الوحيد المطروح هو عدم قدرتهم على نشر الصور أو مقاطع الفيديو من خلال الكمبيوتر.

‫شوف تيفي

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