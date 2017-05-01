عاجل ورسميا.. هذا هو المدرب الذي سيقود المنتخب الهولندي أمام الأسود ﻿

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن المدرب الجديد، الذي سيقود منتخب الطواحين في المباراة الودية أمام المنتخب المغربي نهاية شهر ماي الجاري، ويتعلق الأمر بالمدرب ديك ادفوكات والنجم

"شوف سبور"

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن المدرب الجديد، الذي سيقود منتخب الطواحين في المباراة الودية أمام المنتخب المغربي نهاية شهر ماي الجاري، ويتعلق الأمر بالمدرب ديك ادفوكات والنجم الدولي السابق رود خوليت كمساعد له.

ويقود المدرب ادفوكات، منتخب الطواحين، مباشرة بعد نهاية الدوري التركي، عوض المدرب السابق داني بليند، الذي أقيل الشهر الماضي من منصبه.

ويتعين على المدرب الجديد أخذ موافقة فريقه التركي ليكون حاضرا قبل يوم واحد من نهاية الدوري استعدادا لما تبقى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.