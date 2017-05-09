بالصور..حشرة خطيرة تهاجم ساكنة الرحامنة و تحرمهم من ''الهندية'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن حشرة تدعى ''الحشرة القرمزية'' أتت على صبار منطقة الرحامنة بكاملها، وهو ما سيحرم فلاحي هذه المنطقة من إنتاج فاكهة التين الشوكي'' خلال الصيف المقبل.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن حشرة تدعى "الحشرة القرمزية" أتت على صبار منطقة الرحامنة بكاملها، وهو ما سيحرم فلاحي هذه المنطقة من إنتاج فاكهة التين الشوكي" خلال الصيف المقبل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الحشرة، هاجمت وبشكل لا يصدق المنازل والأحياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وخاصة ليلا، حيث تتجمع هذه الحشرة بأعداد قياسية بالمنازل التي تحتوي على مصابيح الإضاءة.

وأكد ذات المصدر أن السلطات المحلية، عقدت أخيرا، اجتماعا، وعدت من خلاله باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الحشرة وحماية نبات الصبار.