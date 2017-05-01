نقابات الممرضين تشل الحركة في وزارة الوردي ﻿

قرر ممرضو وممرضات المنظمة الديمقراطية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والسكرتاريا الوطنية لهيئة التمريض والجامعة الوطنية للصحة واللجنة الوطنية للممرضين والممرضات، خوض إضراب وطني عام يومي 11

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

قرر ممرضو وممرضات المنظمة الديمقراطية للصحة والجامعة الوطنية لقطاع الصحة والسكرتاريا الوطنية لهيئة التمريض والجامعة الوطنية للصحة واللجنة الوطنية للممرضين والممرضات، خوض إضراب وطني عام يومي 11 و12 ماي الجاري، بجميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية، مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية المركزة، والمشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية ليوم الجمعة المقبل بمدينة الرباط احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية".

وحسب بلاغات النقابات الثلاث، ويتعلق الأمر بنقابة الإتحاد المغربي للشغل والإتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطي الشغل، فقد دفعت قلة وضعف التجهيزات والإمكانيات وأسباب أخرى، النقابات المذكورة لخوض الإضراب، محملة وزارة الصحة مسؤولية ضمان الحق في العلاج المجاني انسجاما مع الدستور الجديد والمواثيق الدولية، وداعية الوزارة الوصية إلى "نهج سياسة جديدة ومأسسة حوار جاد ومسؤول حول مختلف المشاكل القائمة والمطروحة بدل سياسة الهروب إلى الأمام".

وطالبت النقابات بإلغاء مباراة الكفاءة المهنية للولوج إلى السلم العاشر، داعمة حركة الممرضين من أجل منحهم المعادلة الإدارية والعملية، باعتبار الأقدمية اللازمة وعدم التراجع عن مكتسب الرتبة إنصافا لهذه الفئة، بالإضافة إلى مطالبتها بعقد اتفاقية إطار بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لفتح مسارات الماستر في وجه الممرضين، وتوفير الموارد البشرية الصحية، ورفع المناصب المالية، والمطالبة باسترجاع كرامة الممرض، كما طابت النقابات بإلغاء مباراة الممرضات والممرضين المجازين من الدولة والتفعيل الفوري لمسطرة معادلة ديبلوماتهم علميا وإداريا وإنصافهم .

يشار أن الإضراب الوطني المزمع خوضه يومي 11 و12 ماي الجاري، الذي دعت إليه النقابات الثلاث، قد لقي دعما ومساندة من طرف مكاتب محلية وإقليمية لنقابات صحية أخرى، في انتظار صدور بيانات لباقي النقابات المركزية بخصوص المشاركة في هذا الشكل الاحتجاجي.