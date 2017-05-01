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حمد الله يُغير وجهته إلى هذا الفريق

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 11:40 حمد الله يُغير وجهته إلى هذا الفريق | سبور
حمد الله يُغير وجهته إلى هذا الفريق
كشف عبد الرزاق حمد لله اللاعب الدولي المغربي لكرة القدم، عن وجهته الجديدة، بعدما كان ضحية تهميش من طرف فريق الجيش القطري مباشرة بعد عودته من الإصابة، مؤكدا أنه اقترب من أي وقت مضى من نادي الريان

" شوف سبور"

كشف عبد الرزاق حمد لله اللاعب الدولي المغربي لكرة القدم، عن وجهته الجديدة، بعدما كان ضحية تهميش من طرف فريق الجيش القطري مباشرة بعد عودته من الإصابة، مؤكدا أنه اقترب من أي وقت مضى من نادي الريان القطري.

وقال مهاجم الجيش القطري في تصريح لـ قناة "الكأس"، إنه دخل في مفاوضات جادة مع مسؤولي فريق الريان، مشيرا أنه سينتقل نهاية اليوم الحالي لخوض أول الحصص التدريبية مع فريقه الجديد.

وشارك عبد الرزاق حمد الله بعد غياب دام 10 أشهر في مباراته الأخيرة يوم أمس الاثنين أمام فريق أم صلال كما أنه ظهر بمستوى جيد جدا في أول لقاء رسمي له.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي المغربي كان ضحية تهميش من طرف فريقه الحالي بعد عودته من الإصابة، وانتداب لاعب جديد يشغل مركزه بتشكيلة الفريق.

‫شوف تيفي

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