عاجل.. إضراب جديد يضرب القلعة الخضراء ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قرروا مغادرة مركب الوازيس بالدار البيضاء صباح يومه الثلاثاء، بعدما رفضوا خوض الحصص التدريبية.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن لاعبي فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قرروا مغادرة مركب الوازيس بالدار البيضاء صباح يومه الثلاثاء، بعدما رفضوا خوض الحصص التدريبية.

وذكرت المصادر نفسها، في اتصال هاتفي لـ " شوف سبور"، أن اللاعبين عبروا عن غضبهم لعدم توصلهم بمستحقاتهم المادية والتي بلغت راتب شهرين و 12 منحة خاصة بالمباريات، إضافة عدم توصل العديد من اللاعبين بمنحة التوقيع.

تجدر الإشارة أن امحمد فاخر دخل إلى رقعة الميدان رفقة الطاقم التقني المساعد إلى أن اللاعبين رفضوا خوض التداريب احتجاجا على الوضع المادي الذي يعانون منه منذ إنطلاقة الموسم.