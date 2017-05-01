عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل سيارة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شارع الحسن الثاني بمدينة أكادير، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، حيث قامت المصالح الأمنية بالحلول بعين المكان، بعد توصلها بإخبارية تفيد بتعرض سائح أجنبي لسرقة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شارع الحسن الثاني بمدينة أكادير، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني، حيث قامت المصالح الأمنية بالحلول بعين المكان، بعد توصلها بإخبارية تفيد بتعرض سائح أجنبي لسرقة ما بحوزته داخل سيارة خفيفة.

وحسب المصدر ذاته فإن السائح وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان في سهرة رفقة فتاتين وشاب، ومباشرة بعد وصولهم إلى شارع الحسن الثاني، تفاجأ بالفتاتين وهما يقومان بالاعتداء عليه وسرقة ما بحوزته من مال ومن هواتف نقالة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، تقوم بحملات تمشيطية لإيقاف المتورطتين والشاب المرافق لهما، بعد فرارهما إلى وجهة غير معلومة.