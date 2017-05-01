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عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 11:19 عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات | حوادث و حقوق
عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات
كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، أن شجارا وقع بين سجينين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تطور إلى تبادل العنف داخل إحدى الغرف السجنية بسجن سلا1،بعدما ارتطم رأس سجين

شوف تيفي:

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، أن شجارا وقع بين سجينين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تطور إلى تبادل العنف داخل إحدى الغرف السجنية بسجن سلا1،بعدما ارتطم رأس سجين بسرير حديدي.

و حسب ما توصلت له "شوف تيفي" ،فقد توفي السجين (س.ن) المصاب وهو في طريقه إلى المستشفى وذلك عقب تعرضه لاعتداء من طرف سجين آخر يقيم معه بنفس الغرفة.

وحسب تصريحات المعتدي والشهود من النزلاء، فإن شجارا وقع بين السجينين المعنيين حوالي الساعة الواحدة صباحا من يومه الثلاثاء 09 ماي 2017، حيث ارتطم رأس السجين المتوفى بالسرير الحديدي ليتدخل موظفو المؤسسة من أجل نقله إلى المستشفى، غير أن المنية وافته في الطريق إليه.

وقد تم إشعار النيابة العامة المختصة التي حلت بالمؤسسة من أجل فتح تحقيق في الموضوع، كما تم إخبار عائلة السجين الراحل وفقا لما ينص عليه القانون.

ويقبع حمزة الدرهم الملقب بولد لفشوش في ذات السجن بعدما قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بحبسه سنتين نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب ولد لفشوش وفاة

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