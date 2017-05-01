انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل ''مرداس'' و عشيقته ''وفاء'' في هذا الموعد ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر مقربة من عائلة أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس ، أن أولى جلسات المحاكمة من المنتظر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة.

شوف تيفي



علمت" شوف تيفي" من مصادر مقربة من عائلة أرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس ، أن أولى جلسات المحاكمة من المنتظر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة.



و قالت مصادرنا، إن جلسات التحقيقات مع المتهمين الأربعة المعتقلين على خلفية هذه القضية، انتهت و حددت محكمة الاستئناف الأسبوع المقبل موعدا لانطلاق محاكمة قاتلي مرداس.



و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك "النائب العام" باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.