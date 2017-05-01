خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا ''أسورانس'' وعطاوه شهرين ديال الحبس ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري يوم أمس الإثنين،قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين، بالحبس سنتين نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم، في حق ''حمزة الدرهم'' الذي أدين من

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري يوم أمس الإثنين،قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الاثنين، بالحبس سنتين نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم، في حق "حمزة الدرهم" الذي أدين من أجل جنحتي "السكر أثناء السياقة، وعدم توفر بطاقة التأمين الخاصة بالسيارة".

وكان المتهم قد تسبب الشهر الماضي، في حادثة سير بأحد شوارع العاصمة الرباط، حيث صدمت سيارته سيارة أخرى كانت متوقفة في إشارة المرور.

ويتابع المتهم، أيضا، إلى جانب أربعة أشخاص من بينهم رجلا أمن من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمر في 21 أبريل الماضي بإيداع المتابعين الخمسة الذين يوجد من بينهم ضابط شرطة ومفتش شرطة وصاحب فندق السجن المحلي بسلا من أجل التهم المنسوبة إليهم.