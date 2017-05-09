 عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل سيارة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل

عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات

انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل مرداس و عشيقته وفاء في هذا الموعد | حوادث و حقوق

انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل ''مرداس'' و عشيقته ''وفاء'' في هذا الموعد

خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا أسورانس وعطاوه شهرين ديال الحبس | حوادث و حقوق

خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا ''أسورانس'' وعطاوه شهرين ديال الحبس

عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه

مثير وبالصورة.. فنان مغربي باغي يعرف واش شرب الخمر ممنوع 40 يوم قبل رمضان | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة.. فنان مغربي باغي يعرف واش شرب الخمر ممنوع 40 يوم قبل رمضان

عاجل..رجال الحموشي لبسو الكسوة الجديدة ديال الصيف | بوليتيك

عاجل..رجال الحموشي لبسو ''الكسوة الجديدة'' ديال الصيف

عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس | دولي

عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس

عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال | حوادث و حقوق

عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 10:49 عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه | ثقافة و فنون
عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه
كشف الفنانة الشابة ابتسام تسكت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إصابتها بمرض مزمن، تسبب لها في وقوع انتفاخ على مستوى العين والوجه.

"شوف تيفي"

كشف الفنانة الشابة ابتسام تسكت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إصابتها بمرض مزمن، تسبب لها في وقوع انتفاخ على مستوى العين والوجه.

وأوضحت ابتسام تسكت أن هذا المرض الذي أصيبت به كان بسبب فصل الربيع، وهو ما منعها من نشر صور جديدة لها خلال الفترة الأخيرة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت ابتسام تسكت في تغريدتها "السلام عليكم احبائي الأوفياء أعتذر أنني مكنشاركش معاكم صوري هاذ الفترة.. لأن وكيفما كتعرفو أنا عندي مرض مزمن وففصل الربيع كيجهاد علي.. هاد الفصل كيخلي وجهي وعيني دائما منفوخين حساسية حادة فسمحولي هادشي لي عطى الله كنتمنى تفهمو وضعي وشكر".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي ابتسام تسكت فصل الربيع مرض مزمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مصور مشهور ينشر صورة جديدة لـسعد لمجرد و يشعل مواقع التواصل الاجتماعي | ثقافة و فنون

مصور مشهور ينشر صورة جديدة لـ''سعد لمجرد'' و يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مثير وغير متوقع..فنان عربي مشهور يسقط لأول مرة في فخ برنامج رامز جلال | ثقافة و فنون

مثير وغير متوقع..فنان عربي مشهور يسقط لأول مرة في فخ برنامج رامز جلال

بالصورة..قبل شهر رمضان: رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد | ثقافة و فنون

بالصورة..قبل شهر رمضان: رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد

فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. كوريا الجنوبية: انطلاق عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. كوريا الجنوبية: انطلاق عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد

ماكرون.. تحديات في الداخل والخارج | قنوات أخرى

ماكرون.. تحديات في الداخل والخارج

4700 طفل يستفيدون من برنامج صحتي في تغديتي الذي تشرف عليه | روبورتاج

4700 طفل يستفيدون من برنامج صحتي في تغديتي الذي تشرف عليه

في الذكرى 80 لتأسيسها..الوداد تكرم قدماء اللاعبين في حفل مميز بالدار البيضاء | خارج البلاطو

في الذكرى 80 لتأسيسها..الوداد تكرم قدماء اللاعبين في حفل مميز بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل سيارة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل

عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات

انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل مرداس و عشيقته وفاء في هذا الموعد | حوادث و حقوق

انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل ''مرداس'' و عشيقته ''وفاء'' في هذا الموعد

خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا أسورانس وعطاوه شهرين ديال الحبس | حوادث و حقوق

خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا ''أسورانس'' وعطاوه شهرين ديال الحبس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.