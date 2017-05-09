عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه ﻿

كشف الفنانة الشابة ابتسام تسكت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إصابتها بمرض مزمن، تسبب لها في وقوع انتفاخ على مستوى العين والوجه.

"شوف تيفي"

كشف الفنانة الشابة ابتسام تسكت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إصابتها بمرض مزمن، تسبب لها في وقوع انتفاخ على مستوى العين والوجه.

وأوضحت ابتسام تسكت أن هذا المرض الذي أصيبت به كان بسبب فصل الربيع، وهو ما منعها من نشر صور جديدة لها خلال الفترة الأخيرة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت ابتسام تسكت في تغريدتها "السلام عليكم احبائي الأوفياء أعتذر أنني مكنشاركش معاكم صوري هاذ الفترة.. لأن وكيفما كتعرفو أنا عندي مرض مزمن وففصل الربيع كيجهاد علي.. هاد الفصل كيخلي وجهي وعيني دائما منفوخين حساسية حادة فسمحولي هادشي لي عطى الله كنتمنى تفهمو وضعي وشكر".