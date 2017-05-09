مثير وبالصورة.. فنان مغربي باغي يعرف واش شرب الخمر ممنوع 40 يوم قبل رمضان ﻿

نشر الفنان المغربي الشاب ''نورس'' تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك، تساءل من خلالها حول مسألة التوقف عن شرب الخمور 40 يوما قبل شهر رمضان، وهو ما جعل العديد من عشاقه يتفاعلون بكثافة.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي الشاب "نورس" تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك، تساءل من خلالها حول مسألة التوقف عن شرب الخمور 40 يوما قبل شهر رمضان، وهو ما جعل العديد من عشاقه يتفاعلون بكثافة.

وكتب "نورس" الذي تعرف عليه المغاربة ببرنامج المواهب "إكس فاكتر" في تدوينته "صباح الخير أنا عارف بلي الخمر حرام بإجماع العلماء ولكن بغيت نسول مسألة الأربعين يوما قبل رمضان واش كاينة ولا غي هضرة تايقولك بلي الشراب تايبقا فالدم ربعين نهار".

وتفاعل عشاق "نورس" مع تدوينته، حيث تباينت الآراء بين مؤكد على تحريم شرب الخمور قبل 40 يوما من شهر رمضان، وبين مستغل للفرصة للتأكيد على أن الخمور حرام وغير مرتبطة بموعد محدد.