 عاجل..رجال الحموشي لبسو ''الكسوة الجديدة'' ديال الصيف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل سيارة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل

عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات

انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل مرداس و عشيقته وفاء في هذا الموعد | حوادث و حقوق

انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل ''مرداس'' و عشيقته ''وفاء'' في هذا الموعد

خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا أسورانس وعطاوه شهرين ديال الحبس | حوادث و حقوق

خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا ''أسورانس'' وعطاوه شهرين ديال الحبس

عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..بعد الفنان أمينوكس: الفنانة ابتسام تسكت تصاب بمرض مزمن..وهذا ما كشفت عنه

مثير وبالصورة.. فنان مغربي باغي يعرف واش شرب الخمر ممنوع 40 يوم قبل رمضان | حوادث و حقوق

مثير وبالصورة.. فنان مغربي باغي يعرف واش شرب الخمر ممنوع 40 يوم قبل رمضان

عاجل..رجال الحموشي لبسو الكسوة الجديدة ديال الصيف | بوليتيك

عاجل..رجال الحموشي لبسو ''الكسوة الجديدة'' ديال الصيف

عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس | دولي

عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس

عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال | حوادث و حقوق

عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل..رجال الحموشي لبسو ''الكسوة الجديدة'' ديال الصيف

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 10:05 عاجل..رجال الحموشي لبسو الكسوة الجديدة ديال الصيف | بوليتيك
عاجل..رجال الحموشي لبسو ''الكسوة الجديدة'' ديال الصيف
علمت ''شوف تيفي'' أن جميع رجال الشرطة بالمغرب، قاموا صباح اليوم الثلاثاء بارتداء بدلتهم الصيفية بدل الشتوية التي ظهروا بها بعد قرار الاستغناء عن ''الكسوة القديمة''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن جميع رجال الشرطة بالمغرب، قاموا صباح اليوم الثلاثاء بارتداء بدلتهم الصيفية بدل الشتوية التي ظهروا بها بعد قرار الاستغناء عن "الكسوة القديمة".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفوج الأول الذي يعمل صباحا، قام بارتداء هذه الملابس، مشيرا إلى أن الفوج الثاني الذي سيبدأ عمله في الساعة الواحدة ظهرا سيكون بدوه ملزما على ارتداء ملابسه الصيفية.

وأكد ذات المصدر أن رجال الشرطة، سيكونون ملزمين بارتداء الملابس الصيفية طيلة أربعة أشهر وبالتحديد إلى غاية نهاية شهر غشت المقبل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحموشي الصيف الفوج الملابس الصيفية الكسوة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

المغرب والسعودية في تنسيق وتحرك دائمين حول القضايا العربية-الإسلامية | بوليتيك

المغرب والسعودية في تنسيق وتحرك دائمين حول القضايا العربية-الإسلامية

عاجل: الملك محمد السادس يحصل على هدية في عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن بنيويورك | بوليتيك

عاجل: الملك محمد السادس يحصل على هدية في عيد ميلاد الأمير مولاي الحسن بنيويورك

انفـــراد: عكس مايروج.. الملك محمد السادس لم يلتقي بسعد لمجرد بباريس | بوليتيك

انفـــراد: عكس مايروج.. الملك محمد السادس لم يلتقي بسعد لمجرد بباريس

هام لمبدعي جهة البيضاء سطات .. الباكوري يطلق مباراة اختيار لوغو الجهة و هذه قيمة الجوائز للثلاث الأوائل.. | بوليتيك

هام لمبدعي جهة البيضاء سطات .. ''الباكوري'' يطلق مباراة اختيار ''لوغو'' الجهة و هذه قيمة الجوائز للثلاث الأوائل..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. كوريا الجنوبية: انطلاق عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. كوريا الجنوبية: انطلاق عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد

ماكرون.. تحديات في الداخل والخارج | قنوات أخرى

ماكرون.. تحديات في الداخل والخارج

4700 طفل يستفيدون من برنامج صحتي في تغديتي الذي تشرف عليه | روبورتاج

4700 طفل يستفيدون من برنامج صحتي في تغديتي الذي تشرف عليه

في الذكرى 80 لتأسيسها..الوداد تكرم قدماء اللاعبين في حفل مميز بالدار البيضاء | خارج البلاطو

في الذكرى 80 لتأسيسها..الوداد تكرم قدماء اللاعبين في حفل مميز بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل سيارة | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

عاجل وخطير..بعد نهاية قسارة بأكادير: هذا ما تعرض له سائح أجنبي وجد نفسه محاصرا من طرف فتاتين داخل

عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات | حوادث و حقوق

عاجل: شوفو أشنو وْقع فالسجن لي مشدود فيه ولد لفشوش وهاشكون مات

انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل مرداس و عشيقته وفاء في هذا الموعد | حوادث و حقوق

انفراد.. انطلاق محاكمة قاتل ''مرداس'' و عشيقته ''وفاء'' في هذا الموعد

خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا أسورانس وعطاوه شهرين ديال الحبس | حوادث و حقوق

خطـــير:ولد لفشوش كان سايق بلا ''أسورانس'' وعطاوه شهرين ديال الحبس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.