عاجل..رجال الحموشي لبسو ''الكسوة الجديدة'' ديال الصيف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن جميع رجال الشرطة بالمغرب، قاموا صباح اليوم الثلاثاء بارتداء بدلتهم الصيفية بدل الشتوية التي ظهروا بها بعد قرار الاستغناء عن ''الكسوة القديمة''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن جميع رجال الشرطة بالمغرب، قاموا صباح اليوم الثلاثاء بارتداء بدلتهم الصيفية بدل الشتوية التي ظهروا بها بعد قرار الاستغناء عن "الكسوة القديمة".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفوج الأول الذي يعمل صباحا، قام بارتداء هذه الملابس، مشيرا إلى أن الفوج الثاني الذي سيبدأ عمله في الساعة الواحدة ظهرا سيكون بدوه ملزما على ارتداء ملابسه الصيفية.

وأكد ذات المصدر أن رجال الشرطة، سيكونون ملزمين بارتداء الملابس الصيفية طيلة أربعة أشهر وبالتحديد إلى غاية نهاية شهر غشت المقبل.