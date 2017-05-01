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عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 09:04 عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس | دولي
عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس
اخليت محطة القطارات ''غار دو نور'' في باريس لأكثر من ساعتين اليوم الثلاثاء في إطار عملية واسعة للشرطة بعد معلومات عن وجود ثلاثة أشخاص يجري البحث عنهم في قطار قادم من شمال فرنسا، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

اخليت محطة القطارات "غار دو نور" في باريس لأكثر من ساعتين اليوم الثلاثاء في إطار عملية واسعة للشرطة بعد معلومات عن وجود ثلاثة أشخاص يجري البحث عنهم في قطار قادم من شمال فرنسا، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن هذه العملية انتهت بدون أن تسفر عن أي نتيجة، وقد أعلنت الشرطة الفرنسية العودة تدريجيا الى الوضع الطبيعي.

وأشارت الوكالة أن المحطة، أخليت حتى تتمكن الشرطة من البحث والتدخل وتفتيش قطار قادم من فالانسيان كان يمكن أن يكون هؤلاء الاشخاص على مثنه ، مشيرة إلى أن هذه العملية التي أطلق عليها اسم "تبديد الشكوك" تقررت بعد انذار أطلقته موظفة تعمل في قسم تذاكر "الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي باريس شمال فرنسا الشرطة فالانسيان السكك الحديدية

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