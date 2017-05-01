عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال ﻿

شهد البحر الأبيض المتوسط الفاصل بين المغرب وإسبانيا، قبل قليل من يومه الثلاثاء، هزة أرضية، وذلك حسب ما كشف عنه المرصد الأوروبي للزلازل.

"شوف تيفي"

شهد البحر الأبيض المتوسط الفاصل بين المغرب وإسبانيا، قبل قليل من يومه الثلاثاء، هزة أرضية، وذلك حسب ما كشف عنه المرصد الأوروبي للزلازل.

وأوضح المركز الأوروبي في كشفه عن تفاصيل هذه الهزة، أن قوتها بلغت3,7 على سلم ريشتر.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المدن المغربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، شهدت في الشهور الأخيرة، هزات أرضية، وخاصة مدينتي الحسيمة والناظور.