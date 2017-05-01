 معاوي يرفض مفاوضة اتحاد طنجة ويطالب ب 140 مليون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس | دولي

عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس

عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال | حوادث و حقوق

عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال

الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء | حوادث و حقوق

الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تستمع لثلاثة من شهود المتهمين المتابعين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك | حوادث و حقوق

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تستمع لثلاثة من شهود المتهمين المتابعين على خلفية أحداث مخيم

هام للراغبين في الحصول على الفيزا لهذه الدول الأوروبية.. وكالة بقلب الدارالبيضاء تقدم لكم هذه الخدمات الذهبية | مجتمع

هام للراغبين في الحصول على '' الفيزا'' لهذه الدول الأوروبية.. وكالة بقلب الدارالبيضاء تقدم لكم هذه

في الذكرى 80 لتأسيسها..الوداد تكرم قدماء اللاعبين في حفل مميز بالدار البيضاء | بووز

في الذكرى 80 لتأسيسها..الوداد تكرم قدماء اللاعبين في حفل مميز بالدار البيضاء

في الذكرى 80 لتأسيس الوداد..الإطار الوطني فخر الدين رجحي لشوف تيفي..مخاصناش غير نحتافلو و لكن نفكرو | بووز

في الذكرى 80 لتأسيس الوداد..الإطار الوطني فخر الدين رجحي لشوف تيفي..مخاصناش غير نحتافلو و لكن نفكرو

عاجل:الشرطة تعيد فتح محطة للقطارات في باريس تدريجيا بعد إنذار أمني | دولي

عاجل:الشرطة تعيد فتح محطة للقطارات في باريس تدريجيا بعد إنذار أمني

شوف الصحافة : على طريقة المافيا.. مجهولون يسطون على سلاح ناري و سيارة و استنفار أمني بالبيضاء | بووز

شوف الصحافة : على طريقة المافيا.. مجهولون يسطون على سلاح ناري و سيارة و استنفار أمني بالبيضاء

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

معاوي يرفض مفاوضة اتحاد طنجة ويطالب ب 140 مليون

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 08:18 معاوي يرفض مفاوضة اتحاد طنجة ويطالب ب 140 مليون | سبور
معاوي يرفض مفاوضة اتحاد طنجة ويطالب ب 140 مليون
طالب عبد الغني معاوي، لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عشية يومه الإثنين، بمستحقاته المادية العالقة في ذمة الفريق قبل تجديد العقد الذي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

شوف سبور

طالب عبد الغني معاوي، لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عشية يومه الإثنين، بمستحقاته المادية العالقة في ذمة الفريق قبل تجديد العقد الذي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وذكرت مصادر مطلعة، أن اللاعب معاوي رفض مفاوضة المكتب المسير قبل منحه 140 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن اللاعب التزم مع الفريق طيلة الموسم رغم حرمانه من المنتخب المحلي جراء العقوبات التي أسفرت عنها اللجنة التأديبية للفريق الطنجي كما أنه غير مستعد للتنازل عن حقوقه المادية.

تجدر الإشارة إلى أن معاوي توصل بعروض داخل البطولة الوطنية أبرزها من فريق الرجاء البيضاوي.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب عبد الغني معاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو أجواء احتفالية رائعة : جماهير الوداد تحتفل بالذكرى 80 لتأسيس النادي بهذا المكان بكازابلانكا.. لوحات فنية جميلة | سبور

بالفيديو أجواء احتفالية رائعة : جماهير الوداد تحتفل بالذكرى 80 لتأسيس النادي بهذا المكان بكازابلانكا.. لوحات فنية جميلة

إقصاء غريب لفريق من كأس العرش وتعويضه بالكوكب المراكشي | سبور

إقصاء غريب لفريق من كأس العرش وتعويضه بالكوكب المراكشي

بالصورة والوثائق.. رئيس الاتحاد البيضاوي يهدد الرئيس السابق للنادي | سبور

بالصورة والوثائق.. رئيس الاتحاد البيضاوي يهدد الرئيس السابق للنادي

الموجز الرياضي : الجواهري يكشف عن مخابئ سرية بمركب محمد الخامس | سبور

الموجز الرياضي : الجواهري يكشف عن مخابئ سرية بمركب محمد الخامس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ماكرون.. تحديات في الداخل والخارج | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

ماكرون.. تحديات في الداخل والخارج

4700 طفل يستفيدون من برنامج صحتي في تغديتي الذي تشرف عليه | روبورتاج

4700 طفل يستفيدون من برنامج صحتي في تغديتي الذي تشرف عليه

في الذكرى 80 لتأسيسها..الوداد تكرم قدماء اللاعبين في حفل مميز بالدار البيضاء | خارج البلاطو

في الذكرى 80 لتأسيسها..الوداد تكرم قدماء اللاعبين في حفل مميز بالدار البيضاء

في الذكرى 80 لتأسيس الوداد..الإطار الوطني فخر الدين رجحي لشوف تيفي..مخاصناش غير نحتافلو و لكن نفكرو فقدماء اللاعبين بالتفاتة إنسانية | بــووز

في الذكرى 80 لتأسيس الوداد..الإطار الوطني فخر الدين رجحي لشوف تيفي..مخاصناش غير نحتافلو و لكن نفكرو فقدماء اللاعبين بالتفاتة إنسانية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس | دولي
منذ 38 دقيقة

عاجل..إستنفار أمني للشرطة الفرنسية واخلاء محطة القطارات في باريس

عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال | حوادث و حقوق

عاجل.. هزة أرضية قريبة من السواحل المغربية بالشمال

الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء | حوادث و حقوق

الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تستمع لثلاثة من شهود المتهمين المتابعين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك | حوادث و حقوق

غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تستمع لثلاثة من شهود المتهمين المتابعين على خلفية أحداث مخيم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.