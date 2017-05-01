معاوي يرفض مفاوضة اتحاد طنجة ويطالب ب 140 مليون ﻿

طالب عبد الغني معاوي، لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عشية يومه الإثنين، بمستحقاته المادية العالقة في ذمة الفريق قبل تجديد العقد الذي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

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طالب عبد الغني معاوي، لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عشية يومه الإثنين، بمستحقاته المادية العالقة في ذمة الفريق قبل تجديد العقد الذي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وذكرت مصادر مطلعة، أن اللاعب معاوي رفض مفاوضة المكتب المسير قبل منحه 140 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن اللاعب التزم مع الفريق طيلة الموسم رغم حرمانه من المنتخب المحلي جراء العقوبات التي أسفرت عنها اللجنة التأديبية للفريق الطنجي كما أنه غير مستعد للتنازل عن حقوقه المادية.

تجدر الإشارة إلى أن معاوي توصل بعروض داخل البطولة الوطنية أبرزها من فريق الرجاء البيضاوي.