 الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء ﻿
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الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء | حوادث و حقوق

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الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء

بتاريــخ : 9 ماي 2017 / 05:45 الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء | حوادث و حقوق
الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء
حجزت عناصر الحرس المدني الاسباني اليوم الاثنين بميناء الجزيرة الخضراء و في عملية نوعية , كمية مهمة من المخدرات داخل إحدى السيارات بلغ وزنها 50 كيلوغرام، كانت قادمة من ميناء طنجة المتوسط.

شوف تيفي :

حجزت عناصر الحرس المدني الاسباني اليوم الاثنين بميناء الجزيرة الخضراء و في عملية نوعية , كمية مهمة من المخدرات داخل إحدى السيارات بلغ وزنها 50 كيلوغرام، كانت قادمة من ميناء طنجة المتوسط.

و ذكرت مصادر صحفية أن هذه الكمية المحجوزة من الحشيش، كانت معبأة و عناية بإحكام بين تجويفات كراسي السيارة.على شكل صفائح صغيرة يصل عددها إلى 70 صفيحة حشيش..

و استنادا إلى ذات المصادر ، فإن الشخصين الموقوفين المكونين من سائق ورفيقه يقيمان في الديار البلجيكية، حيث تم توقيفهما لتقديمهما إلى العدالة بالجزيرة الخضراء بتهمة تهريب المخدرات وتهديد الصحة العامة.

 

‫شوف تيفي

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الديار البلجيكية شوف تيفي ميناء الجزيرة الخضراء ميناء طنجة المتوسط

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