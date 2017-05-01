الحرس الإسباني يوقف سيارة قادمة من طنجة محملة بكمية مهمة من المخدرات بالجزيرة الخضراء ﻿

شوف تيفي :
حجزت عناصر الحرس المدني الاسباني اليوم الاثنين بميناء الجزيرة الخضراء و في عملية نوعية , كمية مهمة من المخدرات داخل إحدى السيارات بلغ وزنها 50 كيلوغرام، كانت قادمة من ميناء طنجة المتوسط.
و ذكرت مصادر صحفية أن هذه الكمية المحجوزة من الحشيش، كانت معبأة و عناية بإحكام بين تجويفات كراسي السيارة.على شكل صفائح صغيرة يصل عددها إلى 70 صفيحة حشيش..
و استنادا إلى ذات المصادر ، فإن الشخصين الموقوفين المكونين من سائق ورفيقه يقيمان في الديار البلجيكية، حيث تم توقيفهما لتقديمهما إلى العدالة بالجزيرة الخضراء بتهمة تهريب المخدرات وتهديد الصحة العامة.
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